Lady Gaga ora è riccia e selvaggia

09:40 - Neanche il tempo di mostrarsi senza trucco e coi capelli raccolti che Lady Gaga ha subito "cambiato" ancora volto. La popstar adesso è riccia con le sopracciglia folte. Un look che richiama star internazionali come Cher (indimenticabili i suoi ricci in "Stregata dalla luna") o la nostra Marcella Bella. I fan intanto sui social network sembrano aver apprezzato molto questo cambio look. Che sia la scelta definitiva?