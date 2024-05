Addio Twitter, c'è il passaggio ufficiale su "X.com" 

Musk ha utilizzato più volte la lettera X nel marchio delle sue aziende, a partire dal 1999 con il tentativo di creare un sito finanziario online chiamato X.com. Quando ha acquistato Twitter, ha creato una società chiamata X Corp per concludere l'affare.

Più di un social

L'obiettivo - ha dichiarato lo stesso Musk - è che X diventi una super-app sulla falsariga del WeChat cinese, quindi non solo social network ma anche piattaforma per effettuare chiamate vocali e video, pagamenti, giochi, notizie, prenotazioni online e accedere ad altri servizi. Inoltre, è stato installato su X un chatbot di intelligenza artificiale chiamato Grok, che dopo gli Stati Uniti ora sbarcherà anche in Europa.