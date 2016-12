5 giugno 2014 Lady Gaga, su Instagram via il trucco e diventa "una Germanotta qualsiasi" Sul social fotografico la popstar smette gli abiti di quella abituata a provocare e si presenta nei momenti più privati, senza trucco al mattino, al diploma della sorella e, soprattutto, con il suo grande amore: la cagnolina Asia Tweet google 0 Invia ad un amico

12:47 - Dimenticate la Lady Gaga tutta costumi vistosi, parrucche e atteggiamenti provocatori. O almeno dimenticatevela se intendete fare un giro nel suo profilo Instagram. A differenza di qualcun'altra (Rihanna per esempio) che il social lo usa per provocare quasi più che sul palcoscenico, per Gaga quello è uno spazio normale, dove emerge il suo privato, l'amore per la sua cagnolina e si presenta senza trucchi e... trucco in faccia.

Niente seni al vento, niente sigarette di marijuana ostentate. Il profilo è a nome Lady Gaga ma se fosse intestato a Stefani Germanotta sarebbe più corretto. Non manca qualche immagine scattata sul palco e durante gli show, ma sembrano quasi messe lì per caso, un omaggio alla popstar preferita, quasi fosse altro da lei.



La vera protagonista del profilo è piuttosto Asia, la piccola bulldog francese che ha conquistato il cuore di Gaga da un po' di tempo a questa parte. Ritratti da sola, spaparanzata a pancia all'aria, con altri cagnolini, persino a letto con la sua padrona dopo un concerto al Madison Square Garden. Quello di Asia è un vero book da modella. Per il resto Gaga si presenta senza trucco, come nell'ultima foto postata, un primo piano a letto, con un atteggiamento ben lontano dalla star tutta lustrini e acconciature posticce: capelli raccolti con crescita evidente, un po' di occhiaie e niente più.