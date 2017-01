La settimana delle stelle

08:00 - Mentre, struccata e con i capelli raccolti, Simona Ventura consuma il pranzo in compagnia di una sua amica a Milano, in Florida Claudia Romani fa riemergere il suo sexy sedere dalle acque. Intanto Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si presentano insieme al teatro La Scala per un evento mondano. Bruno Oliviero presenta nel libro “Occhi” le sue dive mentre Kelly Brook, la modella dalle curve burrose, mostra il video del backstage del suo calendario 2015. Intanto Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, a passeggio nella città meneghina, ingannano l'attesa e sfoggiano le loro curve premaman. A Torino Alena Seredova va a vedere la partita di Louis Thomas con il figlio più piccolo, David Lee, e il compagno Alessandro Nasi. Eletta Miss Bumbum in Brasile, chi potrebbe vincere lo stesso concorso in Italia?

LUNEDI' 17 NOVEMBRE



Claudia Romani, il lato B sexy emerge dal mare



Simona Ventura, pranzo senza trucco



MARTEDI' 18 NOVEMBRE



Bruno Oliviero presenta le sue dive del presente, passato e futuro in "Occhi"



Gigi Buffon e Ilaria D'Amico a teatro insieme

MERCOLEDI' 19 NOVEMBRE



Miss Bumbum 2014, è di Indianara Carvalho il sedere più sexy del Brasile



Alena Seredova alla partita del figlio Louis Thomas con il compagno Alessandro Nasi



GIOVEDI' 20 NOVEMBRE



Kelly Brook, curve conturbanti in primo piano nel video del backstage del calendario 2015



Michelle Hunziker-Marica Pellegrinelli, una gravidanza quasi a braccetto

VENERDI' 21 NOVEMBRE



Da Raffaella Fico a Belen Rodriguez, chi è la Miss Bumbum italiana?