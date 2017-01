20 novembre 2014 Michelle Hunziker-Marica Pellegrinelli, una gravidanza quasi a braccetto Le due future mamme si godono l'attesa a spasso per la città: in comune hanno le pance, la minigonna e... un po' di Eros nella loro vita Tweet google 0 Invia ad un amico

10:41 - Una bionda e una bruna, ambedue bellissime e... incinte. E accomunate dalla presenza di Eros Ramazzotti nella propria vita: Marica Pellegrinelli come moglie e Michelle Hunziker come ex e mamma di Aurora. Marica e Michelle partoriranno più o meno nello stesso periodo, tra febbraio e marzo e si godono questi giorni di autunno tiepido per qualche passeggiata. I loro volti intanto sono raggianti come non mai.

Alla sua terza gravidanza, la neo sposa Michelle mostra curve già belle arrotondate. In perfetta forma, con un cappottino corto e una minigonna, in un parco milanese con la sua secondogenita, la bionda showgirl non può certo nascondere di essere incinta. Il bebè in arrivo sarà una femmina e il clan "rosa" in casa Trussardi si allarga così a vista d'occhio con Aurora, quasi diciottenne, che la Hunziker ha avuto con Ramazzotti, e la piccola Sole, figlia di Tomaso, che ha da poco compiuto un anno.



Pancino un po' meno evidente invece per Marica Pellegrinelli, alla sua seconda gravidanza. La moglie di Eros, passeggia con la primogenita Raffaela Maria, 3 anni, per le vie di Milano. Look casual anche per lei, con un cappottino corto simile a quello di Michelle e minigonna. Maschietto in arrivo per i Ramazzotti e dolce attesa annunciata da poco. La Pellegrinelli è infatti riuscita a "nasconderla" per un po', fino a quando l'evidenza ha reso necessaria la bella “confessione”!