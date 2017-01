20 novembre 2014 Kelly Brook, curve conturbanti in primo piano nel video del backstage del calendario 2015 Una sequenza di immagini bollenti della modella inglese in lingerie Tweet google 0 Invia ad un amico

11:19 - Dopo aver svelato le dodici immagini bollenti del suo ultimo calendario, Kelly Brook mostra il video inedito del backstage in bianco e nero. Curve giunoniche in primo piano, sorrisi, pose ammiccanti, balletti e cambi d'abito sempre più sexy ne fanno un dono prezioso per i fan.

Primi piani sul seno prosperoso, ma anche su quel lato B formoso e abbondante che la modella "copre" con abiti velati e un sottile slip, capelli che ondeggiano e lingerie al cardiopalma sfoggiata su vertiginosi tacchi a spillo. Un pot pourri di immagini che Kelly mostra con orgoglio: sexy e burrosa non ha nulla da invidiare alle sue colleghe decisamente più spigolose. Un video ad alto tasso erotico, in cui la Brook si mette quasi a nudo evidenziando con leggerezza quelle rotondità che piacciono.