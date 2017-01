Gigi Buffon e Ilaria D'Amico a teatro insieme

Ilaria era mpeccabile ed elegante in un tubino nero con scollo a v e unghie laccate di rosso. Serio e raffinato, il portierone della Juve e dell'Italia ha sfoggiato il suo nuovo taglio di capelli sbarazzino e giovanile. I due sono usciti allo scoperto anche per gli eventi pubblici e si presentano fianco a fianco per sostenere i bambini che ne hanno più bisogno.



E così se solo settimana scorsa avevamo pizzicato la coppia a Torino, dove la presentatrice fa la spola per raggiungere e incontrare il suo amore, questa volta Gigi – già a Milano per la partita contro la Croazia di domenica sera – si è fermato nel capoluogo meneghino per la sua bella e per partecipare con lei alla serata benefica.