Simona Ventura, pranzo senza trucco

12:40 - Simona Ventura in stand-by con la tv, sceglie il pranzo con l'amica e lo shopping nel quadrilatero della moda milanese. In versione nature. La showgirl, che qualche giorno fa aveva cinguettato: “Una donna dello spettacolo deve sempre essere spettacolare”, non teme di mostrarsi senza trucco. E così eccola senza make up sfoggiare un po' di occhiaie, viso pallido e una piega non proprio fresca!

Simona esce con l'amica e si concede una pausa pranzo low profile. Dolcevita, jeans e coda di cavallo spettinata, la conduttrice piemontese lontano dai riflettore non bada a trucco e parrucco e il risultato non è “spettacolare”. Ne è consapevole e prima di uscire dal locale si infila gli occhiali da sole e riparte decisa verso nuove mete.