Miss Bumbum 2014, è di Indianara Carvalho il sedere più sexy del Brasile

Il lato B di Indianara ha sbaragliato la concorrenza di ben 27 aspiranti Miss Bumbum, provenienti da tutto il Brasile. Le quali però hanno saputo "battersi” per la corona ad armi pari. Le ragazze hanno messo in campo un vero e proprio tripudio di forme conturbanti e curve procaci. Se ne sono viste di tutti i colori e per tutti i gusti. Baci lesbo, seni scoperti, nudità e "tanta carne al fuoco", nel vero senso della parola ...ma soprattutto tanti sederi scultorei e sexy, capolavori made in Brazil!