Bruno Oliviero presenta le sue dive del presente, del passato e del futuro in "Occhi"

Il libro infatti, che sarà presentato durante un mega party vip, venerdì 21 novembre nella discoteca Gilda di Roma, sarà visibile gratuitamente su Internet e ordinabile online per l'acquisto. Il grande fotografo delle dive si apre quindi alla Rete e regala i suoi scatti migliori mettendoli a disposizione di tutto il mondo. "Occhi è il mio settimo libro", racconta Oliviero e forse anche il più completo. "Gli occhi sono l'anima del corpo, ti trasmettono ciò che si ha dentro veramente", spiega il fotografo, che in questa nuova opera intraprende una sorta di viaggio proprio attraverso lo sguardo dei personaggi attingendo a piene mani nel suo immenso archivio fotografico.



Oltre un centinaio gli scatti del libro, una serie di immagini di dive e divi famosi del passato, del presente e del futuro, che Oliviero ripropone nella loro massima espressività e bellezza. Dal suo studio, in fondo, sono passate tutti, dalla Loren alla Campbell, da Madonna alla Marcuzzi, da Sordi a Montezemolo. E lui li ha immortalati tutti cogliendo in ognuno la loro unicità e originalità.



Ma sono soprattutto i nuovi volti ad attirare l'attenzione del grande fotografo. A loro Oliviero dedica la copertina e la controcopertina: "Giovani ragazze che mi hanno colpito e mi hanno fatto riflettere fin dal primo impatto. Ognuna di loro è singolare in un modo straordinario, seducente in un modo raffinato e bellissima in un modo naturale. Potrebbero essere le future dive". E Bruno Oliviero non ha mai sbagliato. La sua firma è una vera garanzia di successo.