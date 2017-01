Alena Seredova alla partita del figlio Louis Thomas con il compagno Alessandro Nasi

Dopo l'uscita pubblica a Torino di Gigi Buffon con i figli e Ilaria D'Amico, il settimanale Chi pizzica Alena Seredova alla partita di calcio del figlio Louis Thomas. Seduti a tifare per il piccolo calciatore c'è il secondo figlio della modella, David Lee, e l'attuale compagno, Alessandro Nasi che segue da bordo campo ogni singolo passaggio di palla.

Non ci troviamo di fronte al primo incontro tra i figli di Alena e Nasi. Tra loro c'è già grande sintonia frutto di una conoscenza approfondita. Il settimanale Chi conferma, infatti, che il manager frequenti la casa della Seredova già da tempo intrattenendosi a giocare anche con i piccoli Buffon.



Avvistati alla partita di Louis Thomas con abbigliamento sportivo e atteggiamento discreto, Alessandro e Alena guardano l'incontro da differenti prospettive. Lei, seduta con in braccio il bimbo più piccolo, sembra molto tranquilla, lui, in piedi a bordo campo, appare un po' più coinvolto dal match amichevole.



Il clima è disteso e i bambini felici, anche questa prova è stata superata.