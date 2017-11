Estate 2017, quanti pancioni vip sotto il sole!

Condividono sui social uno dei momenti più importanti della loro vita coccolate dai follower che riservano loro consigli e premure. Mostrano i loro cambiamenti fisici di cui vanno fiere e non vedono l'ora di diventare madri. Terzo figlio in arrivo per la diva di Hollywood Jessica Alba, già madre di due bambine. Anche la nostra Lucilla Agosti, mamma di Cleo e Diego, al settimo mese di gravidanza, in forma strepitosa, posta scatti "panciuti" dalla montagna.



Sono primipare invece la campionessa di tennis Serena Williams, la medaglia olimpica Tania Cagnotto, pizzicata alle Baleari con il ventre leggermente lievitato, la presentatrice Laura Freddi, che sui social cinguetta: "Non ho parole per ringraziare tutti voi che, in questi giorni per me speciali, mi state dimostrando così tanto affetto!i vostri messaggi mi hanno fatto emozionare e piangere di felicità,lo so sarò troppo sensibile come al solito ma le vostre parole mi hanno riempito il cuore". Primo figlio anche per la cantante Giusy Ferreri che ha scoperto di essere incinta pochi giorni prima di salire sul palco di Sanremo, per l'attrice americana Julia Stiles e per Georgina Rodriguez, compagna del fuoriclasse del Real Madrid Cristiano Ronaldo.



Seconda straordinaria "avventura" per l'attrice de "I Cesaroni", Micol Olivieri, già mamma di Arya, per la modella israeliana Bar Refaeli e per la collega australiana Megan Gale. Risale a pochi giorni fa l'annuncio della seconda gravidanza di Chiara Maci, la celebre food blogger compagna di Filippo La Mantia.



Tra tanti lieti eventi, Claudia Pandolfi, di cui è stata svelata una presunta gravidanza, specifica su Instagram: "Hanno dimenticato di aggiungere la pancia a questa foto.. Non sono incinta, mi dispiace per chi si è gentilmente intenerito".