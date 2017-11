Barbara Berlusconi aspetta il quarto figlio

Quarto figlio in arrivo per Barbara Berlusconi, primogenita di Silvio e Veronica Lario. In vacanza al mare, il presidente della Onlus Fondazione Milan sfoggia le sue curve materne in costume, mentre il compagno Lorenzo Guerrieri nuota con il piccolo Leone. A rivelare la lieta notizia è il settimanale "Chi", in edicola da mercoledì 23 agosto.