Tania Cagnotto, vacanze alle Baleari con il pancino

In attesa di stringere a gennaio tra le braccia il suo neonato, di cui non ha ancora svelato il sesso, la signora Parolin si coccola Ludovica, la figlia di Francesca, sua ex compagna di vittorie nei tuffi sincronizzati e anche lei in vacanza alle Baleari.



E proprio in questi ultimi giorni di relax la Cagnotto pensa solo a godersi sole e mare: "Le mie vacanze in orizzontale. Voglia di muovermi zero", cinguetta sui social sdraiata sul materassino in acqua. Poi però non rinuncia all'aperitivo, il suo momento preferito. Un brindisi (per lei analcolico) in compagnia di amici, con la mano del marito stretta alla sua appoggiate teneramente sul pancino.