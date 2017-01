Tania Cagnotto, un tuffo a Tahiti con il suo Stefano

Dopo un tour tra San Francisco, Las Vegas e Gran Canyon, per Tania Cagnotto, in viaggio di nozze con Stefano Parolin, è il momento di rilassarsi: "Ok... adesso si che siamo in #lunadimiele", cinguetta sul social mentre si gode il mare di Tahiti da un catamarano. Poi arriva il tuffo, questa volta spensierato e con il sorriso...

Ha chiuso in bellezza la sua carriera alle Olimpiadi di Rio con un argento nel sincro con Francesca Dallapè, che a maggio diventerà mamma, e un bronzo dal trampolino di tre metri poi si è dedicata agli ultimi preparativi del matrimonio, celebrato il 24 settembre scorso all'Isola d'Elba.



Ma solo da pochi giorni Tania e il suo Stefano sono riusciti a partire per il viaggio di nozze. Un tour in bus nella piovosa San Francisco, una "puntatina" a Las Vegas e un bel salto tra le rocce rosse del Gran Canyon hanno segnato la prima parte del loro viaggio negli Stati Uniti. E poi finalmente il mare che entrambi amano. Nella Polinesia francese la coppia inizia a sentirsi in luna di miele. Via i vestiti, i signori Parolin si sollazzano in costume. Tania da grande sportiva sfoggia un fisico tonico e muscoloso mentre si concede un tuffo nel mare limpido. Sorride felice davanti all'obiettivo con le braccia aperte alla sua nuova vita...