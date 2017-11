Claudia Pandolfi, dolci curve al mare: terzo figlio in arrivo

Sorride felice alla vita e ai suoi figli Claudia Pandolfi, in vacanza a Maccarese, sul litorale laziale. L'attrice con un costume intero nero mostra un pancino tondo che lascerebbe poco spazio all'immaginazione e secondo "Diva e Donna" una terza cicogna è già in volo dopo Gabriele e Tito.

Piena di energie Claudia gioca in mare con il piccolo di casa nato nel gennaio 2016 dall'unione con Marco De Angelis a cui è legata dal 2014. Insieme a loro c'è anche Gabriele, 11 anni, figlio dell'attrice e del musicista Roberto Angelini e i genitori dell'attrice. La Pandolfi, lontana dal set, appare una mamma serena e premurosa. "Per me la felicità è essere tranquilla, vedere felici le persone che amo. Anche come mamma ho un atteggiamento più rilassato di un tempo", ha confessato di recente.



E proprio mentre si intrattiene in acqua con il suo bimbo e poi sulla sabbia, il settimanale svela le immagini di un ventre lievitato coperto da un costume nero intero che aderisce perfettamente alle sue curve. Per l'attrice quarantaduenne si tratterebbe del secondo figlio con il produttore De Angelis.