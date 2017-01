Claudia Pandolfi: "L'amore rende bella la mia vita"

Passeggiata fuori porta per Claudia Pandolfi con il compagno Marco e Tito il figlio della coppia nato 10 mesi fa. L'attrice, che ha deciso di stare per un periodo lontano dal set per fare solo la mamma, appare serena e radiosa. "E' l'amore che rende bella la mia vita", confessa sulle pagine del Settimanale Nuovo che l'ha immortalata insieme ai suoi uomini in una giornata autunnale trascorsa in mezzo al verde poco lontano da Roma.