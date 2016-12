Nasce la supercar Aston Martin e Red Bull

Si chiama AM-RB 001 , sigla che mette insieme la factory inglese e la versatile azienda salisburghese che passa dalle bevande energetiche alla Formula 1. La tradizione Aston Martin nella produzione di supercar è consolidata, come il know-how sportivo della Red Bull e il genio di Adrian Newey , anima del progetto, che ha dichiarato di “aver desiderato a lungo disegnare unʼauto stradale”. Nasce da questa collaborazione la Aston Martin più potente e veloce mai realizzata, con un motore V12 aspirato dalla potenza non ancora definita. Si sa però che il rapporto potenza/peso sarà stratosferico, pari a un cavallo per ogni chilo di peso . Insomma, saremo intorno ai 1.000 CV, uno strike nel segmento delle supersportive.

La hypercar britannica sarà ingegnerizzata come unʼauto da strada, ma le potenzialità sono quelle di una sportiva, e Aston Martin produrrà anche qualche esemplare destinato soltanto al mondo delle corse. Costruita in fibra di carbonio, con abitacolo a due posti molto compatto e racchiuso in un cupolino centrale, la AM-RB 001sarà realizzata in pochi esclusivi esemplari a Gaydon: minimo 99, massimo 150 modelli. Di questi, 25 saranno esclusivi per lʼimpiego in pista.