Crisi migranti, Merkel: Ue non solidale con Italia e Grecia

"La Libia è uno stato fragile e va rafforzato". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso del tradizionale incontro estivo con la stampa a Berlino. "Serve un controllo delle coste in Libia e l'Italia dà contributi importanti". "L'Europa non ha fatto i suoi compiti e bisogna ancora lavorare molto per una soluzione sulla crisi dei migranti: molti Stati europei non sono solidali con Grecia e Italia", ha aggiunto.