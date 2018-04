20 aprile 2018 11:42 Mondo FUT: la quiete prima della tempesta! Nessun top player, tanti buoni giocatori e lʼeterna sfida tra Barca e Real

Scopriamo insieme la squadra della settimana, analizzando le ultime indiscrezioni sul prossimo FIFA 19 e il secondo vincitore della FUT Champions Cup!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAPer una volta CR7, Messi, Hazard, Salah e compagnia bella si prendono una bella pausa lasciando le luci della ribalta ad altri buonissimi giocatori. Non troverete nessun fuoriclasse (o top player) pronto a illuminare il “3-4-2-1” proposto da EA: ma non disperate, ci sono tante piccole stelle “senza cielo” che vi aspettano!



In porta ritroviamo un nome piuttosto gettonato negli ultimi mesi in FUT: Stéphane Ruffier (88) del Saint-Étienne. Di strada il portierone francese ne sta facendo parecchio in questa stagione, considerando che siamo alla terza versione nera della sua carta. Il prezzo è da fascia alta (circa 65.000 crediti), i parametri sono ottimi ma sul campo la resa è inferiore alle aspettative. Se lo confrontiamo, per esempio, a un De Gea (90) versione base, Ruffier offre sicuramente un miglior bilanciamento e posizionamento, mentre il portiere di Mourinho si conferma superiore in tutto il resto. Insomma, ci sono alternative interessanti a quella cifra: si consiglia caldamente di aspettare qualche settimana/mese prima di acquistarlo. Per quanto riguarda la difesa, questa settimana non ci si può lamentare: il fresco campione della Premier League nonché capitano del Manchester City di Guardiola Vincent Kompany (87) guida il terzetto dietro. E che terzetto! Oltre al fenomenale belga, infatti, troviamo il sempre eterno brasiliano Naldo (88) e lo strabiliante portoghese Ricardo Pereira (85). Il capitano del City mette sul piatto leadership, tackle, forza fisica e sagacia tattica a un prezzo di circa 115.000 crediti. Il brasiliano Naldo, invece, è il classico giocatore buggato dotato di una forza fisica alla Hulk, insuperabile di testa e abilissimo in fase di marcatura. Nella versione base costa circa 8.000 crediti, in questa terza rivisitazione circa 180.000 crediti. Da rimarcare le quattro stelle nell'uso di entrambi i piedi e i quasi 2 metri di altezza. Da anni è uno dei difensori più gettonati in FUT. La new entry Pereira, invece, è un terzino che milita nel Porto ed è alla seconda versione della sua carta base. Piace per la velocità (strabiliante), per il workrate nelle due fasi (difensiva e offensiva) e per l'abilità a pennellare cross. Costo: circa 48.000 crediti.

Centrocampo di grande spessore per la Squadra della Settimana numero 31: Coutinho (88) e Isco (88) da una parte, Douglas Costa (85) e Babel (84) dall'altra. Per quanto riguarda le giovani stelle di Barcellona e Real Madrid i prezzi sono abbastanza simili: circa 130.000 crediti per il brasiliano, 150.000 per lo spagnolo. “Cou” sembra un filino più completo (4 stelle con i piedi) e goleador rispetto a “MagIsco”: pagano entrambi un fisico un po' troppo leggerino per lo stile calcistico proposto da FUT. La scheggia juventina Douglas Costa offre velocità e dribbling per circa 100.000 crediti, mentre l'ex-meteora del calcio olandese Ryan Babel è la classica bestia da comprare assolutamente: fisico, tiro, piedi buoni, dribbling e rapidità per “soli” 24.000 crediti.



Il trio d'attacco o più precisamente la prima punta centrale con i due trequartisti in appoggio è tutto da scoprire. Certo, l'ex-gunner Olivier Giroud (87) offre forza fisica, colpi di testa, posizionamento e numeri acrobatici per una cifra attorno ai 60.000 crediti. Lento è lento, ma è un trattore difficile da marcare anche per i difensori più forti. Ai lati dell'ariete francese troviamo il devastante Zaha (86) del Crystal Palace e il sorprendente Sandro Wagner (84) del Bayer Monaco. Quest'ultimo è un attaccante un po' atipico, non velocissimo ma dotato di una forza fisica devastante, buon tiro e piedi educati. Il prezzo è decisamente economico: 20.000 crediti. Il fenomeno della Costa d'Avorio, invece, mette sul piatto della bilancia una velocità assurda accompagnata da una fisicità sorprendente: il connubio perfetto costa parecchio, circa 150.000 crediti.



In panchina le sorprese non mancano mai. Si parte dalla nuova versione di "Gigione" Donnarumma (86) che strabilia per gli ottimi riflessi e i tuffi spettacolari. Per il pupillo di Mino Raiola servono circa 90.000 crediti. Sul fronte offensivo segnaliamo il cileno Nicolás Castillo (84), il tedesco Kevin Volland (83) e il polacco Kamil Grosicki (81). Si tratta di tre buonissimi giocatori con un ottimo rapporto qualità/prezzo: 17.500 per il primo, 17.000 per il secondo e 22.000 crediti per il terzo.