Londra, accoltella diverse persone in una stazione della metro: arrestato

Almeno quattro persone sono state accoltellate nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est di Londra.

L'aggressore, armato di katana, è stato arrestato dalla polizia. Sul posto sono intervenute anche diverse ambulanze. Tra i feriti ci sono anche due agenti. La polizia ritiene che non vi sia alcuna minaccia in corso e che l'incidente non sia legato al terrorismo.