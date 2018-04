13 aprile 2018 09:21 Mondo FUT - Pogba, doppio passo e se ne va! Finalmente lʼex juventino dà prova del suo immenso talento in FUT!

La squadra della settimana e il secondo appuntamento della FUT Champions Cup: andiamo a incominciare.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANADopo gli exploit (anche negativi) delle squadre italiane nelle coppe europee, EA presenta la Squadra della Settimana numero 30: ed è ancora derby tra Juventus e Torino. Dybala (93) e il rimpianto Pogba (91) da una parte, l'ex numero uno Hart (84) e Belotti (85) dall'altra.



L'erede di Messi in forza ai bianconeri nella nuova versione è magia allo stato puro: per oltre un milione di crediti (1.150.000 circa) si acquista un giocatore capace di segnare con il suo straordinario sinistro da qualsiasi posizione e con una precisione millimetrica. Dribbling funambolici, tanta velocità e assist spettacolari: Paulo sembra la “copia carbone” di sua maestà Leo Messi. L'unico punto debole è il fisico un po' troppo “leggerino” per gli standard di FUT: contro i difensori più forti può fare molta fatica a smarcarsi. Finalmente abbiamo una versione di Pogba degna delle sue straordinarie potenzialità e capace di esaltarne il suo incredibile eclettismo: oltre a poter giocare in ogni parte del campo, il buon Paul è la classifica “bestia” tanto adorata da tutti gli allenatori di FUT. La giovane stella francese unisce un fisico strepitoso a una tecnica eccellente e a una visione di gioco unica. Ed è pure bravo in fase realizzativa (con bombe da lontano), mentre “difetta” un pochettino nella fase difensiva. Si tratta di uno dei centrocampisti più forti e versatili disponibili in FUT e costa ben 1.200.000 crediti.



L'ex portiere granata e della nazionale inglese Hart piace per la leadership e per le uscite spericolate, anche se non convince pienamente sul campo. Come rapporto qualità/prezzo lascia molto a desiderare: i 40.000 crediti necessari per acquistarlo sono oggettivamente troppi. Il “gallo” Belotti, invece, costa molto di più (sui 90.000 crediti) e si rivela essere un attaccante straordinario in area di rigore. Pur non essendo super veloce né dotatissimo fisicamente il centravanti del Toro è un killer spietato davanti al portiere.



Lo stratosferico Christian Eriksen (92) è un calciatore dotato di una tecnica sublime, un'eccellente visione di gioco e una precisione straordinaria al tiro (soprattutto nei calci piazzati). Pur non raggiungendo i livelli di Don Andrés Iniesta, il centrocampista di Pochettino è il giocatore che più si avvicina all'illusionista catalano. Per acquistare il danese in versione “esterno destro” servono quasi 400.000 crediti. Sull'altra fascia a centrocampo troviamo Quincy Promes (86), un talentuoso olandese che milita nello Spartak Mosca di Massimo Carrera. Con 70.000 crediti si acquista un esterno velocissimo, abile nel saltare l'uomo e nel pennellare assist. Certo a quella cifra si può trovare anche di meglio..

Thorgan Hazard (84) è il fratello minore della superstar del Chelsea Eden: si tratta di un centrocampista dotato di buona tecnica e capace di dettare i tempi di gioco. Non avrà l'estro o il talento straordinario del fratello maggiore, ma per 24.000 crediti può essere un discreto affare.



In attacco la coppia Iago Aspas (87) e Memphis Depay (85) offrono velocità, gol e scariche di adrenalina capaci di infiammare pubblico e squadra. L'olandese in forza al Lione è quello da comprare a occhi chiusi: Depay, oltre a essere velocissimo è fisicamente compatto, la classica “bestia” immarcabile nei tornei di FUT. I prezzi: circa 100.000 crediti per lo spagnolo del Celta Vigo, quasi 200.000 crediti per l'olandese del Lione.



Il trio difensivo Gabriel Paulista (82)/Marcelo (82)/Aritz Elustondo (84) non convince molto. Dei tre quello che piace di più è il brasiliano del Lione Marcelo capace di abbinare a uno straripante fisico una sorprendente sagacia tattica. Forte nei tackle e insuperabile di testa, Marcelo è abilissimo pure nella fase di impostazione: costa quasi 60.000 crediti. L'altro brasiliano Gabriel Paulista e lo spagnolo Elustondo non offrono nulla di speciale e possono rivelarsi utili nelle SCR: costano rispettivamente 13.000 e 18.000 crediti.



Oltre al gallo Belotti, in panca segnaliamo il redivivo Welbeck (83) dell'Arsenal e una vecchia conoscenza del calcio italiano come Armero (81). Due esterni “sicuri” dai prezzi relativamente bassi: 30.000 crediti per l'estroso inglese e 11.000 crediti per il terzino olombiano. Per chi è sempre alla ricerca dell'affare, fiondatevi sul bomber Sven Michel (81) che milita nella terza divisione del campionato tedesco nel Paderborn 07. Un centravanti vecchio stile dotato di un tiro potentissimo al prezzo di 12.000 crediti: un'altra piccola grande “bestia” in FUT.