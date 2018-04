Mondo Fut: Applausi per Ibra!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Mentre tutti in FUT cercano di segnare gol in rovesciata alla CR7, EA pubblica la SdS numero 29. Di Cristiano Ronaldo non c'è traccia questa settimana, per fortuna c'è un altro fenomeno che in quanto a rovesciate e a magie sul campo non è da meno: stiamo parlando di “ Ibracadabra ”. Nell'ennesima sfida calcistica della sua straordinaria carriera il fenomenale Zatlan ha debuttato alla grande con una doppietta spettacolare che ha permesso ai suoi Galaxy di vincere il derby di Los Angeles. Per festeggiare un'altra sontuosa performance EA ha realizzato una nuova versione di Ibrahimović (89) : con circa 350.000 crediti si acquista un Zatlan ancora più devastante e letale. L'unico limite non è il cielo bensì una certa lentezza nei movimenti e una scarsa resistenza: è la dura legge di EA riservata a tutte le superstar che invecchiano... A far compagnia allo svedese in attacco (modulo 3-4-2-1) ci sono fenomeni assoluti: Robert Lewandowski (93) e Aubameyang (90) . Il polacco in forza al Bayern Monaco e oggetto dei desideri del Real Madrid in questa nuova versione supera il milione di crediti: in area di rigore si conferma devastante, mentre in contropiede non è il massimo. Il passaggio alla corte di Wenger invece ha fatto bene all'ex stella della primavera del Milan Pierre-Emerick Aubameyang, dopo un periodo un po' buio al Borussia Dortmund. Una stella in più nell'utilizzo del piede debole (per un totale di 4), più velocità con la palla al piede e un killer instict ancor più marcato in area di rigore. Prezzo: più o meno 670.000 crediti.

Per il centrocampo a quattro EA ha “pescato” quasi esclusivamente nella nostra bistrattata Serie A: Perišić (88), Khedira (86) e Cuadrado (85) accompagnano la giovane promessa del calcio inglese Dele Alli (87). L'interista conferma di essere uno degli esterni più fenomenali e devastanti in FUT: per 230.000 crediti si acquista un “trattore” inarrestabile capace di sfornare cross millimetrici, contropiedi letali, assist e gol a grappoli. Il duo della Juventus offre quantità e qualità: il tedesco piace per la fisicità, l'acume tattico e per le doti balistiche (meno per la tendenza a infortunarsi), mentre il colombiano salta gli avversari come se fossero dei birilli (con un solo piede). Per il primo servono 75.000 crediti, per il secondo circa 100.000 in più. Dele Alli, invece, sa fare tutto più o meno bene in attacco, anche se non brilla per freddezza in area di rigore né per velocità nelle ripartenze. Per acquistarlo servono circa 320.000 crediti: a quella cifra si possono comprare giocatori molto più forti!



Il trio difensivo della SdS 29 lascia molto a desiderare: il brasiliano Raúl (84) offre solidità e fisicità, il danese Jannik Vestergaard (82) si dimostra insuperabile nel gioco aereo, mentre il francese Debuchy (84) propone cross precisi e lanci millimetrici nella fase di impostazione. Per quanto riguarda i prezzi: circa 20.000 crediti per il primo, 13.000 per il secondo e 19.000 crediti per il terzo.



In porta ritorna – ancora una volta – Andrea Consigli (86): il portiere del Sassuolo dopo l'ennesima spettacolare prestazione si è guadagnato una nuova carta nera. Per acquistarlo servono più o meno 36.000 crediti e come parametri siamo al livello del più celebrato Handanovič (88).



In panchina troviamo un altro ottimo portiere come Antonio Adán Garrido (86) del Betis. Lo spagnolo è dotato di riflessi straordinari e di buon posizionamento a un prezzo abbordabile (circa 34.000 crediti). Sempre in panca troviamo un altro spagnolo che sta facendo faville nella Lazio di Simone Inzaghi: Luis Alberto (85) si dimostra un abile playmaker capace di fare gioco e di dispensare assist al bacio. Non costa pochissimo ma i 45.000 crediti necessari potrebbero rivelarsi un buon affare. Interessante anche il bomber della Costa d'Avorio Sio (81) che offre a poco più di 10.000 crediti gol e forza fisica in area di rigore pur non essendo un nuovo Drogba.