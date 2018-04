30 marzo 2018 10:15 Mondo Fut: La “Resurrezione” di Quaresma! Gli ex nerazzurri “trivela” e “baby Ibra” protagonisti tornano protagonisti assoluti!

I nostri commenti sulla squadra della settimana, tutti i dettagli sull'ultima patch di FIFA 18 e... Buona Pasqua dal team di Mondo FUT!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANALa Liga spagnola, un po' bistrattata negli ultimissimi tempi, si riprende le luci della ribalta della squadra della settimana numero 28 (modulo 3-4-3), con un tris di fenomeni sull'asse Real/Barca e con alcune ex meteore nerazzurre.



Dopo la strepitosa annata con il Leicester di “King” Claudio Ranieri, Kasper Schmeichel (86) è calato non poco come prestazioni nelle due ultime stagioni. Il figlio del grande Peter è in lenta risalita e in questa nuova versione piace e non poco. La specialità della casa? Le uscite spericolate sui corner e i tuffi spericolati: per Kasper servono circa 50.000 crediti.



Il trio difensivo è di primissimo piano con un interessante mix Bundesliga, Serie A e Premier. Si parte Alaba (87), il lalerale sinistro in forza al Bayer Monaco e oggetto dei desideri della stragrande maggioranza degli allenatori di FUT. L'austriaco in FIFA 18 è stato soppiantato come popolarità dallo juventino Alex Sandro (86) ma in questa nuova versione costosissima (circa 350.000 crediti) offre velocità, solidità, due ottime piedi, un tiro potentissimo dalla distanza e, soprattutto, una precisione impressionante nei calci piazzati. Le doti di leadership dell'interista Miranda (87) vengono esaltate nella nuova carta: per meno di 100.000 crediti vi portate a casa un centrale fortissimo, abile nel comandare la difesa e sempre pronto a muoversi tra le linee con la giusta sagacia tattica. Sulla destra, invece, Kyle Walker (86) sembra aver beneficiato della cura Guardiola al City: velocità, dribbling, sovrapposizioni in quantità industriale per una cifra pari a 340.000 crediti.

Il cuore della mediana è di stampo Barcellona: il genio e l'estro di Andrés Iniesta (89) in combinazione con i polmoni e gli inserimenti di Paulinho (85). La coppia spagnola-brasiliana dei blaugrana si acquista per circa 320.000 crediti, il prezzo dei singoli centrocampisti si aggira sui 160.000 crediti. Don Andrés offre passaggi sublimi e una visione di gioco unica, nonostante la velocità non sia più quella di una volta. Paulinho è il classico tuttofare capace di dare una mano in difesa, recuperare palloni vaganti in mezzo al campo e proporsi in area di rigore per inserimenti letali. A completare il quartetto di centrocampo altri due fenomenali giocatori: James Rodríguez (88) del Bayer Monaco e la nuova promessa del calcio inglese Jesse Lingard (84). Il colombiano ex Real Madrid strabilia con il suo sinistro incantato impallinando i portieri con traiettorie velenosissime sui calci piazzati, bombe da fuori area e assist impossibili. Il pupillo di Mou allo United invece porta in dote dribbling, tiri da lontano, preziosi inserimenti in area di rigore e una scarica di elettricità. I prezzi: circa 120.000 crediti per Rodríguez, 95.000 per Lingard.



In attacco il fenomenale Gareth Bale (91) è la stella assoluta di un tridente speciale. Ad accompagnare le giocate del gallese del Real Madrid (prezzo sui 1.200.000 crediti) troviamo gli ex nerazzurri Marko Arnautović (87) e Ricardo Quaresma (86). L'ex baby Ibra in questa versione è la classica bestia da acquistare a occhi chiusi: forza, fisico, gioco aereo, tiro per 80.000 crediti sono un affare. La sfortunata “trivela” nerazzurra ha ritrovato la strada persa nel campionato turco con la maglia del Beşiktaş e con 60.000 crediti si compra un esterno offensivo dotato di un controllo di palla fenomenale, buona velocità e capace di realizzare numeri da circo (compresa la fantomatica “trivela” grazie alle 5 stelle nelle skill!).

In panchina segnaliamo la giovane stella dell'Ajax Matthijs de Ligt (86), un centrale dal sicuro avvenire che in questa “costosa” versione (circa 65.000 crediti) si distingue per velocità, solidità difensiva e, tanto per gradire, preziosi gol sui calci d'angolo. Un altro giocatore da tenere sotto controllo è Vincent Aboubakar (84) del Porto: il centrocampista del Camerun è per 30.000 crediti un discreto affare in virtù di un fisico strepitoso e di innato fiuto per il gol. Interessante anche lo svizzero Džemaili (82) del Bologna che offre tanta qualità a un costo minimo (circa 12.000 crediti).



E per chi cerca una prima punta poco costosa per un attacco tutto MLS segnaliamo Ola Kamara (81): per 11.000 crediti il norvegese si dimostra una “piccola” bestia capace di segnare gol in ogni situazione.