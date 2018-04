PES 2019 senza Champions League, fine dell'accordo tra Konami e UEFA

La licenza della UEFA Champions League non sarà più nelle mani di Konami dopo la finale di Kiev 2018, con il colosso giapponese che dovrà rinunciare ai diritti per la massima competizione calcistica europea nei prossimi capitoli di PES . La notizia è stata confermata direttamente dalla UEFA, che sul proprio sito ufficiale ha ribadito che dopo dieci anni di partnership tra l'ente e la casa giapponese le due parti prenderanno strade differenti.

Molto probabile che nel divorzio tra Konami e UEFA ci sia lo zampino di Electronic Arts, che potrebbe essersi accaparrata i diritti della competizione per l'inserimento di una modalità ufficiale dedicata alla Champions League all'interno del prossimo FIFA 19.



Al momento in cui scriviamo non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della casa californiana, ed è probabile che ne scopriremo di più in occasione dell'annuncio ufficiale di FIFA 19 previsto all'evento EA Play 2018, che si terrà a giugno in quel di Los Angeles.