La Spezia-Venezia passando per Roma su una Maserati galleggiante

Una Maserati biturbo del 1980 che solca le acque del Tevere. Non potevano credere ai loro occhi quanti a Roma l'altra mattina hanno visto "sfrecciare" tra le correnti la vettura con a bordo un uomo che dichiara di fare di professione l'avventuriero. E come dargli torto? Marco Amoretti, 39 anni, viaggia su una vecchia auto anfibia che galleggia perché imbottita di poliuretano espanso e che avanza grazie al piccolo motore di un'imbarcazione. Il video è stato pubblicato sul canale Youtube di Cinque Quotidiano.

L'uomo è partito da La Spezia il 5 agosto per raggiungere il Lido di Venezia per sfilare sul red carpet della Mostra del Cinema, ma le correnti non sono state a suo favore. Così a fine settembre è approdato a Roma.



"Spero di arrivare a Venezia per la Biennale", ha dichiarato, scherzando, ai curiosi che hanno seguito la sua navigazione nel biondo fiume capitolino. Dietro questa impresa c'è la realizzazione di un documentario: la caccia ai fondi è aperta