Vivere positivo: vademecum per raggiungere i propri obiettivi

Circa l’80 per cento degli individui non si prefigge assolutamente nulla. L’altro 20% cerca di assegnarsi degli obiettivi, ma la grande maggioranza (tre su quattro) ha la convinzione che si tratti di una battaglia senza speranza. Eppure, la piccola quota residua (circa il 5-6% del totale) che non molla, riesce a centrare il risultato. Come fare a entrare a far parte di questo piccolo gruppo che ottiene il successo? Filippo Ongaro, direttore dell’Istituto di medicina rigenerativa e anti-aging - ISMERIAN e a lungo medico degli astronauti all’Agenzia spaziale europea, ha messo a punto un decalogo di pensiero positivo che ci insegna a uscire dal circolo vizioso di ansia e insoddisfazione, ci aiuta a essere più soddisfatti di noi stessi e, tirando le somme, anche ad avere successo più facilmente. Il vademecum è la sintesi dei punti di forza contenuti in una riflessione più completa e articolata, raccontata nel libro “Vivere a pieno” (ROI Edizioni), che spiega gli atteggiamenti mentali più adatti ad avere le migliori chance per stare meglio come individui e come società.



1 - Assegnati ogni giorno degli obiettivi – I grandi traguardi si raggiungono dividendo la strada in tante piccole tappe e assegnandosene una al giorno. Ad esempio, se devi perdere cinque chili di peso, assegnati il target di recarti in palestra per un’ora e seguire la dieta di quel giorno. Il risultato finale sarà semplicemente la somma delle varie giornate.



2 – Non aver paura di fare e rifare – Il talento allo stato puro è raro e senza fatica non si ottiene nulla: il buon risultato finale dipende sempre dalla quantità di impegno con cui ci si è dedicati. L’impegno sta nel singolo gesto di ogni singolo giorno, proprio come un lungo viaggio è fatto di singoli passi.



3 – Da dove cominciare – Le prima cose da imparare a gestire sono alimentazione, allenamento e rilassamento: questo rafforza in modo significativo il senso di controllo che abbiamo sulla nostra esistenza. Imparando a gestire noi stessi diventa più facile imparare a gestire il resto della vita.



4 – Tieni un diario e usalo come uno specchio – Confrontarsi con se stessi è un’attività molto difficile, per la quale servono stimoli che ci facciamo appassionare. Dedicare qualche minuto ogni mattina a trascrivere obiettivi e impressioni è un aiuto importante per sfidare se stessi, mettendo in luce i punti di forza e senza abbandonarsi a troppa delusione in caso di insuccesso.



5 – Crea i tuoi rituali – Siamo guerrieri alle prese con mille battaglie quotidiane e, come tutti i combattenti, abbiamo bisogno dei nostri riti di battaglia. Ogni mattina, o prima di un meeting o si un esame, adottiamo un pensiero o un piccolo rituale propiziatorio capace di stimolare la forza e la determinazione, tenendo lontana l’ansia.



6 - Stai nella natura - Troppe ore tra casa e ufficio hanno un effetto negativo sulle emozioni. Abbiamo bisogno dei colori, dei profumi e dei suoni della natura per stimolare il tono dell’umore.



7 - Abbraccia le persone che ami – Il contatto fisico stimola la produzione di ossitocina, l’ormone antistress: concediti coccole, abbracci e altre forme di contatto fisico dolce con il partner, con i figli e anche con un animale domestico.



8 – Tappati le orecchie – Circondati di cose positive e fai orecchie da mercante davanti al bombardamento di notizie negative e ansiogene in cui viviamo immersi. Ascolta i notiziari con parsimonia e non indulgere al senso del macabro e del morboso tipico di un certo modo di fare informazione.



9 - Scegli gli amici giusti – Ovvero frequenta le persone che fanno uscire il meglio di te. Circondarsi di persone sane e vitali è il modo migliore per essere come loro.



10 - Non giudicare – Evita di dire la tua su tutto, a cominciare da te stesso. Osserva ciò che accade nel corso della giornata e ricordati che giudicare non serve a nulla se non a innescare emozioni quasi sempre negative. Puoi anche concentrarti sui giudizi positivi, su azioni di gentilezza e sul trovare il lato buono delle cose e delle situazioni. La giornata prenderà subito un colore diverso.