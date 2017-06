Risentimento: impariamo a liberarci dei vecchi rancori

La parole rancore deriva dal latino rancorem, che a sua volta risale al termine rancor, che significa, acido e rancido. Insomma, covare nel cuore questo sentimento è come conservare nel frigorifero qualcosa che marcisce. Il rancore fa un po’ la stessa cosa: il risentimento e la rabbia persistente finiscono per avvelenarci, proprio come un alimento andato a male contamina quelli con cui viene in contatto.



PERCHÉ UCCIDERE QUESTO TARLO – Il rancore produce squilibrio e sentimenti negativi che ci impediscono di godere della vita: a volte genera addirittura più sofferenza del torto che pensiamo di aver subito. E, in più, è qualcosa che fa soffire solo chi lo prova. Insomma, abbiamo tutto l’interesse a non covare questo risentimento, ma usare ogni mezzo per acquietarlo e recuperare la serenità (o almeno l’indifferenza): ne guadagnerà la qualità della nostra vita.



PRENDIAMONE ATTO – Il primo passo è riconoscerlo e ammettere la sua esistenza. A volte è difficile individuarlo: semplicemente ci sentiamo agitati e pieno di antipatia nei confronti di qualcuno: occorre un po’ di onesta analisi per capire il perché delle nostre sensazioni.



DEPURARSI – Il primo passo per liberarsi dal rancore è “disintossicarsi”. L’antidoto migliore sta nel buon umore e nel pensiero positivo: l’attività fisica è un’ottima medicina perché ci permette di scaricare le energie negative e caricarci di allegria e benessere. Se ci capita di avercela a morte con qualcuno proviamo a scaricare il nervosismo con una lunga corsa, una pedala in bicicletta o, perché no?, una sessione di kick boxing. Ci aiuterà a lasciarci dietro le spalle la collera e i pensieri neri.



USCIRE ALLO SCOPERTO – Una delle caratteristiche tossiche del rancore sta nel fatto di covare nell’intimo senza mai venire alla luce. Per “ucciderlo”, o almeno per depotenziarlo, il primo passo sta nell’esprimere i propri sentimenti. Se siamo convinti che qualcuno abbia mancato nei nostri confronti, diciamoglielo con la maggiore semplicità e serenità possibile. Potremmo anche scoprire che l’offesa è stata involontaria o che il comportamento che ci ha ferito deriva da una diversa considerazione della situazione: non è detto che una cosa per noi importante e delicata lo sia anche per il nostro “avversario”.



PROIBITO ASPETTARE – Il rancore è un sentimento che si autoalimenta, ragion per cui è bene non lasciare a noi stessi il tempo di “covare”. L’ideale, davanti a un’ingiustizia, vera o presunta tale, è reagire subito e far valere immediatamente la nostra posizione. Naturalmente la replica deve avvenire in modo consono e “positivo”, senza lasciare spazio all’aggressività che ci porterebbe subito dalla parte del torto.



STRATEGIE POSITIVE – A volte non c’è nulla da fare: il dispiacere per un’azione altrui nei nostri confronti è reale e abbiamo tutte le ragioni per sentirci feriti. In questo caso, possiamo decidere che posizione tenere nei confronti del nostro antagonista, accettare quanto è successo e cercare di passare oltre. Chi ha sufficiente magnanimità può cercare di perdonare: in tutti gli altri casi, cerchiamo di dimenticare l’offesa ricevuta e guardare avanti, magari prestando attenzione a comportarci con gli altri nel modo in cui vorremmo essere trattati noi.



IL LATO BUONO DI UN BRUTTO SENTIMENTO – Se proprio non riusciamo a perdonare, assolviamo noi stessi ricordando che esistono anche psicologi che del rancore hanno tessuto gli elogi. Se contenuto entro livelli moderati ci aiuta infatti a ricordarci di una ferita, magari vecchia, ma ancora dolorosa e ci rammenta la necessità di difenderci.