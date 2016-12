Dieci modi per uscire dalla tua comfort zone

1 COME TI VEDI – L'immagine che abbiamo di noi stessi spesso contiene pregiudizi e idee irrazionali. Durante l'infanzia come parlavano di te? Usa fotografie e ricordi per tornare a quei momenti, rifletti su come venivi trattata. I giudizi degli altri quasi mai corrispondono a verità assolute, ma con il tempo diventano pensieri difficili da combattere: inizia a smascherarli.



2 DAL CORPO ALLA MENTE – Secondo recenti ricerche mangiare frutta e verdura aumenta il buon umore. Grazie al contenuto di acqua, vitamine e sali minerali disintossichi il corpo, aiuti la buona circolazione e nutri l'organismo con un pieno di energia, ideale per darti la carica giornaliera. Cosa ne dici di scegliere consapevolmente la tua alimentazione invece di nutrirti con ciò che capita? Viceversa, se di solito segui una dieta rigida... prova a lasciarti andare e vivere con più gioia il cibo.



3 CAMBIA SCHEMA – Credi di essere stonata? Iscrivi a canto: l'obiettivo non è entrare a far parte di un coro, ma semplicemente entrare in contatto con la tua voce. Ti basteranno poche lezioni e un bravo insegnante per scoprire potenzialità di te che ignoravi. La sfida è combattere i pregiudizi che abbiamo verso noi stessi.



4 ESEMPI POSITIVI – Guardati intorno. Chi conosci che può aiutarti a sviluppare nuove idee? Punta sulle persone capaci di darti ispirazione, buon umore, crescita e usa il web per fare amicizia. Avere esempi positivi aiuta a trovare forza.



5 RIMETTITI A STUDIARE – Essere studente non significa solo sgobbare sui libri, ma ha a che fare con uno stile di vita: significa mettersi nell'atteggiamento di chi impara, avere umiltà, tuffarsi nell'ignoto e farlo con impegno. Scegli a cosa dedicare attenzione e inizia a metterci passione.



6 I TUOI ERRORI – Quali sono gli sbagli da cui hai imparato di più? Ritaglia tempo per te, accetta di fermarti. Rifletti. I ricordi ci aiutano a dare senso a ciò che abbiamo vissuto. Solo la consapevolezza di ciò che è andato storto può aiutarci a migliorare.



7 NUOVI AMICI – L'obiettivo non è avere più contatti, ma espandere le tue amicizie e iniziare a frequentare persone nuove. In qualsiasi luogo può nascere l'occasione per fare nuove conoscenze: parla di ciò che ti interessa veramente, lasciati conoscere per ciò che sei e inizia a fare domande invece di monopolizzare la conversazione.



8 CURIOSITÀ – Essere curiosi è il sale della conoscenza, porta passione e aumenta l'entusiasmo. Fare domande è avere il coraggio di andare alla scoperta del mondo e di noi stessi, ecco perché dovremmo preservare la nostra curiosità e stimolare questo atteggiamento… anche fra i più piccoli!



9 ROMPI LA ROUTINE – Ogni mattina fai sempre la stessa strada? Cambiala! Rompere la routine non significa necessariamente affrontare grandi stravolgimenti, ma essere capaci di dare una svolta alla giornata con piccoli cambiamenti. Esci dall'abitudine e impara a affrontare gli imprevisti esercitando una mente elastica.



10 DIARIO DEL CAMBIAMENTO – Scegli un quaderno speciale oppure… scrivi una mail a te stessa! Registrare le proprie emozioni, tenere traccia dei progetti e dei desideri, annotare le proprie intuizioni aiuta a uscire dalla comfort zone perché favorisce il cambiamento. Aggiungi citazioni celebri, colori e ritagli: ti daranno la carica.