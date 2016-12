Mangia e... bevi! Più bella con la frutta di stagione

1 ACQUA AROMATIZZATA – Inserisci una bustina di tisana in una bottiglia d'acqua, metti in frigo e lascia riposare per una notte. Avrai una bevanda fresca e naturale, ottima per dissetarsi. Prova l'acqua aromatizzata al mirtillo, alla pesca o ai frutti rossi.



2 COLAZIONE SPRINT – Il caldo fa passare la voglia di bevande calde? Al mattino sostituisci il solito caffè con uno yogurt intero da insaporire con pezzi di frutta fresca e una manciata di semi di lino, girasole e papavero, una riserva di Omega Tre.



3 IDRATAZIONE OK – La frutta e la verdura crude contengono quantità maggiori di vitamine, che tendono a degradarsi con la cottura. Crea un mix saporito e prepara un centrifugato da sorseggiare a metà mattina o nel pomeriggio.



4 FRUTTA DI STAGIONE – Via libera a cocomero e meloni, frutti ricchissimi di acqua e dall'alto potere dissetante. Per la merenda dei bambini puoi preparare tante fette di anguria, fresca e deliziosa: compra frutta di qualità, in campagna o dai produttori locali.



5 ENERGIA AL TOP – Prima dei pasti abituati abituati a mangiare un piatto di insalata verde, contribuirà al senso di sazietà. Aggiungi pezzi di mela, carote alla julienne e pomodori, ricchi di licopene e preziosi per la pelle.



6 LEGGEREZZA E GUSTO – Cocomero, cetriolo e lattuga contengono circa il 96% di acqua. Presentano un alto contenuto di acqua anche sedano e mirtilli (circa il 95%), pompelmi, pere e melone, fra il 92% e oltre l'80%. Sfruttali per un pasto leggero o una merenda dissentante.



7 SUCCHI NATURALI – Attenzione al consumo di succhi di frutta, ricchi di zuccheri, in grado di danneggiare lo smalto dei denti e favorire le carie. Cerca di prediligere l'estrattore, con cui ottenere succhi naturali utilizzando frutta fresca e di qualità.



8 INFUSO FREDDO – Prepara il tè, poi versa in una bottiglia e aggiungi un cucchiaio di miele, limone fresco, un ramo di rosmarino o lavanda: ecco una ricetta semplice per un tè fatto in casa salutare e ricco di proprietà benefiche.



9 PER LA CIRCOLAZIONE – Mirtilli e frutti rossi stimolano il microcircolo e proteggono le pareti dei vasi sanguigni. L'importante è consumare i frutti freschi: usali come dessert, con un cucchiaio di yogurt greco e menta fresca.



10 DESSERT COLORATO – Sostituisci i dolciumi con un una macedonia fresca, da tenere in frigo per una merenda stuzzicante. Abbassa la quantità di zucchero e aggiungi succo di pompelmo o arancia per creare un'insalata di frutta freschissima dal gusto intenso.