Come diventare una persona più socievole in dieci passi

1 SORRIDI – Espressioni cupe e corrucciate non aiutano a fare amicizia. Inizia a sorridere, dalla strada verso il lavoro al supermercato. Ti accorgerai che un sorriso che viene dal cuore annulla le distanze, scioglie l'imbarazzo, crea subito una relazione.



2 AFFRONTA LE TUE PAURE – Imbarazzo, timidezza, sensazione di risultare inadeguati: capita a tutti! Ricorda che alcuni fra i più grandi attori e personaggi sono stati bambini estremamente timidi.



3 FAI DOMANDE – Interessati agli altri in maniera autentica e sincera. Che tipo di persona è chi hai di fronte? Sul lavoro e nella vita privata informarsi e fare domande permette di ampliare le relazioni sociali e creare un contatto empatico.



4 SELEZIONA! – Parlare con tutti e cercare amicizie in ogni angolo svaluta te e il valore di chi ti circonda. Impara a scegliere le persone con cui senti un feeling di vicinanza, cura le tue relazioni e decidi chi ti sta davvero a cuore.



5 POSITIVITÀ – Le persone positive aggiungono entusiasmo alla quotidianità, ci aiutano a superare i momenti brutti e trovare nuove risorse in noi stessi. Con loro ci sentiamo accolti e capiti, ecco le emozioni di cui tener conto quando ti trovi in compagnia di una persona nuova.



6 SMETTI DI GIUDICARTI – Paragonare continuamente la propria vita alle scelte altrui, in positivo o negativo, blocca il flusso autentico delle emozioni e crea competizione. Sii aperta e curiosa verso gli altri, vivi la tua esistenza con entusiasmo e vai in cerca di persone in grado di ampliare il tuo orizzonte mentale: la tua esistenza si arricchirà.



7 APPUNTAMENTO STRATEGICO – Il parco, la biblioteca o il supermercato sono luoghi dove è più facile fare quattro chiacchiere e conoscere persone nuove, magari sull'onda di un interesse comune, come i libri o l'amore per la natura. Guardati intorno e inizia a considerare le persone che ti circondano.



8 CURA LE AMICIZIE – L'amore e l'amicizia vanno coltivati, con entusiasmo, presenza e pazienza. Invece di lasciare spazio alla distanza, cura le tue relazioni. Telefona agli amici lontani o dell'infanzia, oppure scrivi, dalle cartoline al messaggio di buon giorno sui social.



9 TECNOLOGIA INTELLIGENTE – I mezzi tecnologici ci aiutano a restare in contatto, se utilizzati consapevolmente. Inoltre, possono costituire un luogo virtuale dove conoscere gente nuova, per esempio a partire da un hobby in comune. L'importante è costruire con intelligenza i propri profili social e conoscere le principali norme di sicurezza sul web.



10 INTERESSI COMUNI – Scoprire una passione comune accende un interesse vivo da parte di entrambi: chiedi a chi hai di fronte i contatti e… non sparire! Dalla mail con un saluto o un riferimento che può interessare alla proposta di un caffè insieme, i modi per rivedersi sono tanti. Alcune delle più grandi amicizie nascono così, quasi per caso, alla fermata di un bus o davanti al semaforo: la questione è imparare a mantenerle vive.