Chiacchiera o pettegolezzo? Ecco perché il gossip ci piace tanto

Gossip da rivista: Sfogliare le riviste a caccia di notizie sulla gente famosa è normale e grazie al web e alla presenza sui social avere contatti ravvicinati con le star è più facile. Chi vive da personaggio pubblico diventa un esempio, un volto familiare che sentiamo come uno di noi: scoprire dettagli sulla vita altrui ci appassiona. Sogniamo, facciamo confronti, critichiamo.



Coesione: Fare gossip piace, perché rende più leggero l'umore, aumenta il senso di accettazione e aiuta a socializzare. Chiacchierare e scambiarsi informazioni proibite o indiscrezioni piccanti è un modo per conoscersi, entrare in intimità e sentirsi parte del gruppo.



Non nasconderti: Attenzione, un conto è la chiacchiera leggera che parte dalla rivista o da una considerazione, un altro è la tendenza a sparlare e spettegolare senza sosta. Il segreto è essere coerenti e comportarsi con onestà: se si sta criticando un'amica bisogna scegliere le parole giuste e spiegare le proprie considerazioni anche alla diretta interessata: può diventare uno scambio utile per entrambe.



In ufficio è un'altra cosa: Sarebbe buona norma evitare in ogni contesto maldicenza, frasi spietate e giudizi taglienti. Nell'ambiente di lavoro bisogna contribuire alla costruzione di un ambiente sereno.



Privacy prima di tutto: La discrezione in internet e sui social è fondamentale. Chiediamoci cosa pensiamo davvero: sentirsi forti all'interno di un gruppo è facile, la cosa difficile è essere fedeli a se stessi, anche a costo di rimanere soli.



Impara a difenderti: Fare gossip può essere un modo per osservare, sfogarsi, usare l'ironia, fare confronti e riflettere, oppure…. cadere nella cattiveria. Evitiamo le piccole malignità che gettano solo amarezza in chi ci circonda e in noi stessi. Trasformiamo invece il gossip in un'occasione ironica per vedere insieme i propri limiti e riderci su: sarà liberatorio!