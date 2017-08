Troppo vicini: sopravvivere al "dirimpettaio" di ombrellone si può

Anche no! Conoscersi non è obbligatorio. In vacanza sentiamoci liberi di fare quel che volgiamo senza sensi di colpa. Se i vicini di ombrellone ispirano curiosità possiamo fare quattro chiacchiere, altrimenti un sorriso e un saluto ad alta voce possono bastare.



Condividere: Negli ultimi anni il concetto di privacy è diventato sempre più importante, tuttavia saper vivere lo spazio insieme è divertente, costituisce uno scambio di ispirazione e rallegra la giornata.



Strategia: Un libro o una rivista a portata di mano possono essere utili per defilarsi quando i vicini di ombrellone mostrano una eccessiva invadenza. Per tagliare la conversazione si può sempre far presente che il caldo stanca e dedicarci a ciò che vogliamo.



L'ora del bagno: Per fuggire dai discorsi della signora di fianco corriamo a fare un tuffo: nuotare rilassa, tonifica e ha un effetto rigenerante e... ricordiamoci di cambiare ombrellone il giorno dopo.



Chissene: Polemizzare o buttarsi in discussioni estenuanti può solo peggiorare la vacanza. Esprimere le proprie necessità con gentilezza e calma, senza dare eccessiva importanza a ciò che ci infastidisce impedirà di dare troppa attenzione a estranei che tanto non vedremo più.



A ritmo di musica: Se lo stereo dei vicini di ombrellone ci infastidisce, chiediamo se è possibile abbassare la musica: sarà sufficiente un tono di voce pacato e un sorriso simpatico. D'altronde, zittire l'intera spiaggia è un'impresa decisamente impossibile: quando abbiamo bisogno di silenzio ricorriamo alle cuffie. Caricare sullo smartphone una compilation con tutte le canzoni preferite sarà un vero toccasana!