Un tuffo di benessere: il mare ci rende felici

Chi di noi non ha provato un grandissimo senso di relax immergendosi nell'acqua? Stare ammollo rilassa e tonifica, ci rigenera e innesca una serie di reazioni a livello celebrale, strettamente connesse al nostro livello di felicità. A contatto con l'acqua torniamo bambini, l'ansia si abbassa e respiriamo meglio, con conseguenze positive sull'organismo e sul benessere mentale, ovvero: l'acqua ci fa stare bene!



Ritorno alle origini: Il legame con l'elemento acqua è primordiale. Il corpo umano è composto da acqua per una percentuale variabile fra 75%-80%, alla nascita che diventa il 70%-60%, quando diventiamo adulti. Quando galleggiamo il corpo scopre una nuova leggerezza, i muscoli si rilassano, la mente si svuota e iniziamo a percepire una profonda sensazione di pace e di serenità... proprio come quando eravamo immersi nel liquido amniotico della mamma.



Outdoor: Stare all'aria aperta incrementa la produzione di vitamina D, fondamentale per la salute delle ossa e della pelle. Esporsi al sole, con le opportune cautele in grado di proteggere l'epidermide, è rivitalizzante, sveglia il metabolismo e aumenta i livelli di serotonina, con effetti benefici sul buon umore. Come testimoniano numerosi studi, i bagni di sole e le passeggiate combattono ansia e depressione.



Parola d'ordine: relax! Una strategia antistress efficace è quella di osservare un'immagine legata alla natura: ci regala una immediata sensazione di benessere e ci calma la mente. Questo accade perché vengono attivate le aree celebrali collegate al recupero di ricordi felici e aumenta le emozioni positive. Ragione in più dunque per stare immersi nella natura: regaliamoci il tempo per respirare, ascoltare i rumori, osservare colori e forme da serbare gelosamente nella nostra memoria quando saremo sotto stress.



Magia del colore: Se abbiamo programmato una giornata al mare o al fiume, facciamo il pieno di colori. Il blu, associato all'acqua e al cielo, ci aiuta a trovare calma e serenità; il giallo autostima e sicurezza in noi stessi; rosso e arancione per fare il pieno di energia. Farci cullare dal vento, lasciandoci assorbire dal verde della vegetazione, renderanno un pomeriggio in riva al fiume o una gita al mare un'esperienza di grandissimo benessere.