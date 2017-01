Che cosa desideri dal nuovo anno?

SOGNI A OCCHI APERTI - Da un’indagine condotta presso la Durham University, nel Regno Unito, emerge che fantasticare ha una funzione molto importante. Tu sogni a occhi aperti? Per trasformare i tuoi desideri hai bisogno di crederci e spingerti dove non hai mai osato, ma anche di... metodo e disciplina!



ESEMPI PRATICI - Sognare a occhi aperti migliora la capacità di pianificare il futuro: un vero e proprio stimolo per la creatività in grado di aumentare l’abilità di problem solving. Secondo le ricerche questo accade perché attraverso le immagini elaborate dal nostro cervello diamo forza ai nostri desideri. Aggiungi dettagli ai tuoi desideri e sfrutta il momento prima di addormentarti: avrà l’effetto di una meditazione capace di imprimere imput positivi alla tua mente.



COLTIVA I SOGNI - Dare vita ai sogni significa imparare a farlo nella vita di tutti i giorni. I grandi cambiamenti partono dalle piccole cose e soprattutto da un approccio mentale differente. Tenere un diario aiuta, perché dà forza, ti sostiene nei momenti difficili e costituisce una memoria storica che nel tempo ti permetterà di ricordare il percorso attuato.



CONCENTRATI - Il primo passo per cambiare vita? Agisci in modo differente. Internet è uno strumento prezioso, purché utilizzato con intelligenza. Punta un timer, è un modo per tenere sotto controllo il tempo evitando di perdere ore preziose fra chat e chiacchiere futili. Elimina le amicizie che parlano solo di gossip e impara a dedicare più attenzione a chi ti ispira positivamente. Grazie al web ottieni informazioni utili e fai amicizia, un ottimo stimolo per trovare nuovi contatti.



ANALIZZA - Crea un documento dove tenere traccia di risorse utili, obiettivi e non trascurare le difficoltà. Tener conto degli ostacoli è fondamentale, perché ti aiuta a sviluppare strategie nuove e avere una visione realistica. Il consiglio? Evita di sottovalutare i tuoi blocchi. Molto spesso ciò che si frappone fra i tuoi sogni e il successo è… la tua mente! La questione su cui riflettere non è la meta che cerchi, bensì il modo migliore per raggiungerla. Focalizza i desideri per il 2017 e inizia a crederci.