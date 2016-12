Le clutch eleganti da sfoggiare a Natale e Capodanno

Lucenti, colorate e ricche di dettagli preziosi. Le clutch per l’inverno si intingono in nuance intense e vistose, si fanno metalliche, embellished ed esplodono di fantasie ispirate all’arte - esotiche, egizie, animalier. Eccentriche e vistose al punto giusto, sono perfette per completare i look di Natale e Capodanno. Scopri i modelli più eleganti di stagione da sfoggiare nelle sere dei giorni di festa.

Colorate - Rosa antico come la Knot di Bottega Veneta in pelle di serpente, simbolo di eleganza e di raffinatezza. Verde acqua è la nuance scelta da Valentino per la Rockstud in pelle impreziosita da iconiche borchiette a piramide. Viola come la Celeste di Jimmy Choo in suede impreziosita dal logo dorato con cristalli incastonati.



Metal - Incandescenti e abbaglianti. Edie Parker riveste di scintillanti glitter dorati la sua clutch rigida dalla forma squadrata. La Falabella di Stella McCartney in tinta nude si riveste di un manto di cristalli en pendant. La Dolce Box di Dolce & Gabbana si tempesta di cristalli lucenti che creano ammalianti motivi floreali sulla silhouette rettangolare trasparente.



Fantasiose - Come opere d’arte. Givenchy si ispira alla cultura egizia per le sue stampe multicolor che animano il design essenziale della borsa ad astuccio. Gli astri invece trionfano sulla clutch di Gucci su cui spuntano applicazioni a forma di luna e stella in cristalli scintillanti. Si fanno geometrici invece i motivi sull’Hava di Proenza Schouler su cui si mixano strisce di pellami esotici dalle sfumature crema, bianche, argento e marroni.



