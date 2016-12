Marchio in vista: in autunno esplode la logo mania

Da Moschino a Gucci passando per Louis Vuitton e per Kenzo. Direttamente dagli anni Ottanta, dopo stagioni di esaltazione del minimalismo, gli stilisti scavano negli archivi per riportare in auge la logo mania. Il brand in vista su capi e accessori, già trendy in estate, non è più sinonimo di ostentazione ma è una nota cool che si conferma tendenza anche per l’autunno. Ecco i must have che non possono mancare nel tuo guardaroba.