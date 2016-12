Un look sporty-chic in stile Roma

06:00 - Roma è la città eterna, un riempirsi gli occhi di meraviglie ad ogni scorcio e in ogni via, mentre si fa shopping e si visitano le antichità. Ma qual è il look perfetto per questa meravigliosa città?

Se in uno di questi week end avete deciso di fare un tour culturale nella capitale d’Italia, considerata la città più bella al mondo ed un vero e proprio museo a cielo aperto, dovete assolutamente avere i look giusti per tutte le occasioni.



I posti da visitare sono davvero infiniti e un solo week end ovviamente non basta per vederli tutti. Ma ricordatevi che la temperatura qui è ancora piuttosto calda: per una visita al museo di Villa Borghese, salendo per le scale del Pincio e attraverso il meraviglioso parco, il consiglio è quello di abitini freschi e ballerine romantiche, perché Roma è anche la città dell’amore.



Nel programma delle vostre visite non può in alcun modo mancare piazza San Pietro con il suo colonnato e una visita alla Basilica. Come in tutti i luoghi sacri, per poter accedere, scegliete un abito o un look che non lasci le spalle e le gambe totalmente scoperte. Ci piace immaginarvi con un abito in pizzo leggero, elegante ma non troppo per la visita alla Basilica più amata al mondo.



Se volete non perdervi nemmeno un angolo della Roma “obbligatoria” da vedere, il suggerimento è quello di fare come Audrey Hepburn, che in Vacanze Romane gira a bordo di una Vespa. Se avete una persona del luogo che possa farvi vistare la città in moto, sarà sicuramente un piacere. E siccome noi donne non vogliamo mai rinunciare ai tacchi, con la scusa della moda e che non dovete camminare, approfittate per creare un look sexy ma sportivo, magari con le zeppe, comode se dovete fermarvi ad assaporare la famosa grattachecca al limone sui sampietrini del quartiere coppedè, una straordinaria opera di architettura barocca a cielo aperto.



Se invece avete intenzione di fare le vere turiste e girare il centro di Roma a piedi, per godervi lentamente tutte le bellezze, da Piazza di Spagna alla fontana di Trevi, da piazza Navona al Panteon, alle due chiese gemelle di piazza del Popolo, scegliete delle sneakers comode, di tendenza, come le Stan Smith di adisas, abbinate ad un look sporti chic. Non dimenticatevi che Roma è un meraviglioso intreccio tra antichità e negozi super lusso, botteghe e trattorie dove mangiare i piatti tipici della cucina laziale. Non perdetevi una serata a Campo de Fiori, il quartiere della movida giovanile, oppure a Ponte Milvio, considerato il ritrovo della “Roma bene”. Anche salendo al Gianicolo potrete trovare incantevoli posticini dove prendere un drink ammirando la vista più bella sulla città eterna.



Portate sempre con voi per il giorno borse ampie, per avere sempre a portata di mano acqua e qualcosa per proteggervi dal sole, che notoriamente splende sempre. Per la sera scegliete in ogni caso la comodità, perché muoversi nella città non è così confortevole, soprattutto in fatto di scarpe.



Se ancora non avete trovato il pezzo giusto per completare il vostro look da sfoggiare a Roma, su www.privategriffe.com potete trovare tutta la moda ai migliori prezzi.