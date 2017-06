Smart shopping: l’usato che conviene ed è cool!

Consigli per lo smart shopping 1 di 8 Private Griffe Private Griffe Consigli per lo smart shopping 2 di 8 Private Griffe Private Griffe Consigli per lo smart shopping 3 di 8 Private Griffe Private Griffe Consigli per lo smart shopping 4 di 8 Private Griffe Private Griffe Consigli per lo smart shopping 5 di 8 Private Griffe Private Griffe Consigli per lo smart shopping 6 di 8 Private Griffe Private Griffe Consigli per lo smart shopping 7 di 8 Private Griffe Private Griffe Consigli per lo smart shopping 8 di 8 Private Griffe Private Griffe Consigli per lo smart shopping leggi dopo slideshow ingrandisci

Ecco allora alcuni piccoli accorgimenti e suggerimenti, su come rendere il tuo shopping “intelligente”:

Assicurati sempre della provenienza del prodotto: soprattutto in caso di brand molto famosi, e quindi anche molto imitati, come Louis Vuitton ad esempio. Verifica sempre la presenza di codici interni o la fattura di acquisto.



Assicurati dello stato effettivo del prodotto: i prodotti di seconda mano possono presentare alcuni difetti dovuti all’utilizzo. Assicurati sempre che lo stato del prodotto che stai acquistando sia quello reale e non nasconda macchie o difetti che non possono essere risolti, vanificando il tuo acquisto.



Cerca i pezzi iconici: tutte desideriamo una borsa di Chanel nella vita, ma non tutte siamo disposte a spendere cifre astronomiche. Se senti di non poterne fare a meno, lo smart shopping è quel che fa per te. Tra tanti pezzi di second- hand, la disponibilità di borse Chanel classiche di seconda mano è altissima e i prezzi, molte volte, davvero convenienti.



Interpreta i pezzi vintage: con un po’ di fantasia, sbirciando tra tanto vintage, potrai trovare tanti capi da mixare con il tuo guardaroba, che renderanno unico ogni look. La moda non passa mai, viene solo reinterpretata.



Puoi trovare le icone della moda a prezzi super: come per le borse di Chanel, anche tantissimi altri prodotti, per esempio i Foulard Hermés vintage o la bigiotteria. I prezzi del lusso usato vanno da un 30% ad un 70% di sconto rispetto al prezzo del nuovo… e spesso sono prodotti come nuovi!



Cerca gli accessori chiave per il tuo look: quelli che sono eterni, durano per sempre e sono must-have evergreen. Perché comprare un prodotto classico, che va sempre, a prezzo pieno, quando puoi acquistarlo a prezzo scontato usato?



Scopri tutto quello che puoi acquistare in modo intelligente su www.privategriffe.com: usato di lusso controllato da un team di esperti!