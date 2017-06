Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 1 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 2 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 3 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 4 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 5 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 6 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 7 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 8 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 9 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 10 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 11 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 12 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" 13 di 13 Private Griffe Private Griffe Idee di look per quando "non hai niente da mettere" leggi dopo slideshow ingrandisci

Per questa primavera sono tanti i look che si adattano al tempo ballerino della stagione. Carta e penna per gli appunti:



- Jeans bianchi e t-shirt: rispetto ai jeans a lavaggio tradizionale, il jeans bianco ha quella marcia in più, quel non so che, che li rende più cool, anche se li abbinate con una t-shirt semplice. Il vantaggio è che potete giocare con tante combinazioni di colore, per quanto riguarda il resto del look.



- Giacca in seta stampata e jeans: quando non si sa cosa mettere, il nostro paio di jeans preferiti è il primo pensiero a cui corre la nostra mente. Sì, ma poi? Con cosa li abbino? Niente panico! Il pezzo forte della stagione è la giacca in seta stampata, effetto kimono. L’abbinamento è davvero cool!



- Un vestito sopra i jeans: è il trend dell’anno, “rubacchiato” dallo stile Britney Spears anni 2000. Ideale per dare un tocco fashion al vostro semplice jeans.



- Jeans abbinati a scarpe e camicia in tinta: mantenendo l’amato jeans come fil rouge del tuo look, abbinalo ad una camicia e una scarpa in tinta. Sembrerà subito un look studiatissimo.



- Total denim: anche questo super trend del momento: abbina giacca e pantalone di jeans (anche se fino all’anno scorso non lo avresti mai fatto) per avere subito un look streestyle approved.



- Jeans e ankle boots: gli stivaletti che salvano ogni situazione, il giusto compromesso tra una scarpa col tacco e un comodo biker.



- Jeans con ballerine e pullover: per un look super classico, comodo ed evergreen.



- Maxi- coat e loafers: come ci insegna Gilda Ambrosio, della quale amiamo ogni singolo look.



- Camicia peplum e jeans: la camicia scampanata che è comoda (e nasconde anche i rotolini!)



- Espadrillas e maxi- cardigan: per un look un po’ radical-chic, nelle giornate in cui non hai proprio voglia di vestirti.



- Gonna, boots e maxi felpa: la felpa sdrammatizza la gonna e la gonna valorizza la felpa. Cosa desiderare di più?



