Non sono mai stata una di quelle bambine che già da piccole giocavano al matrimonio di Barbie e Ken, né una a cui sia mai balenata in testa per più di un momento l’idea di sposarsi; figuriamoci spendere una cifra esorbitante in una cerimonia e ancora di più in un vestito che infilerò una volta soltanto!

Ed ecco perché non spenderò una fortuna nel mio abito da sposa.



Per prima cosa (è anche un po’ colpa del “Boss delle Cerimonie”) ho l’ansia di finire in un turbinio di preparativi che mi possono sfuggire di mano.

L’abito è il perno attorno a cui ruota tutta la cerimonia: se compri l’abito di Kate Middleton, non puoi certo sposarti in un campo di grano con invitati in infradito. Restando “moderate” sull’abito, automaticamente lo sarà anche tutto il resto dell’organizzazione.



Se fosse per me, sceglierei uno stile bohemien o country-chic per tutta la cerimonia, per l’abito e per la festa. Oppure una spiaggia! Ma qualsiasi sia il genere di matrimonio, le alternative ad andare in giro per atelier sono moltissime.



Modulandosi sulla location, si può anche scegliere di essere una sposa super moderna, che si sposa in un completo composto da top e gonna di tulle. Se fate un giro tra internet e negozi, sono certa che l’abbinamento perfetto non richieda più di una settimana di ricerca.



Vi piace l’idea di sposarvi con un abito corto? La scelta di abiti bianchi corti è vastissima come la forbice di prezzi. Potete scegliere tra un abito semplice o uno lavorato e romantico.



Vi ho detto dell’idea di sposarsi su una spiaggia? Volete non trovare un abito lungo bianco estivo adatto? Sono bellissimi anche gli abiti-sottoveste lavoratissimi. Se ne trovano davvero di stupendi a prezzi molto contenuti. Con l’acconciatura giusta e un po’ di abbronzatura il risultato è meraviglioso.



Vi piace il vintage? Provate a cercare di seconda mano un abito da sposa da rivisitare a vostro piacimento (con l’aiuto di una sarta, mi raccomando!).



Siete tipe dinamiche, che nell’abito bianco non si vedono proprio? Optate per un completo pantalone bianco super chic.



Meglio lo stile contemporaneo effetto instagram? Vi suggerisco un lungo abito di pizzo aderente.



Le alternative sono davvero tante e non è mai da escludere l’acquisto di un abito di seconda mano. Il giorno è importante, vero. Ma io sarò molto più soddisfatta quando potrò spendere i soldi risparmiati in un bel viaggio o in tante altre cose che voglio acquistare!



Non siete ancora convinte? Provate a dare un’occhiata a questa selezione di abiti e accessori second-hand adatti al giorno del sì, su www.privategriffe.com