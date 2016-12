Sandali: si può osare anche d’inverno

Nonostante l'inverno, per quelle che vogliono optare per colori romantici, l'accoppiata vincente sembra essere il sandalo nude portato con i calzettoni in lana grigi, da mixare con colori mattone, cipria, rosso. Se preferite i contrasti, giocate invece sul sandalo nero portato con calze coloratissime, però non esagerate con il resto del look!

Ecco anche alcune indicazioni che vengono dallo street style e dalle celebrities.



Cara Delevingne li indossa in velluto nero, vero trend della stagione, con calze semi coprenti e un mini abito. L'effetto è davvero super chic.

Anche l'icona di stile e modella Alexa Chung sceglie di passeggiare per le strade di Londra con un look semplice, ma reso sexy da un sandalo con plateau altissimo e calze coprenti.

Sempre alla ricerca di tendenze, alla settimana della moda Eleonora Carisi azzarda con il look: gonna a tubino, top effetto felpa e scarpe aperte, con solo dei calzini che potrebbero sembrare presi dalla borsa della palestra… e invece con una pochette sotto braccio è tutta un'altra storia!



Per restare in tema di sandali indossati con calzini corti, per le vie di Milano durante la fashion week abbiamo visto sandali a contrasto con calzino effetto “baby”, come quelli che si mettevano alle elementari. Le gemelle Olsen invece, note temerarie della moda, durante la fashion week di Parigi sfidano il freddo per presentarsi senza calze con sandali vertiginosi. C'è chi sostiene che i piedi non soffrano…

Decisamente più freddolosa è Leandra Medine, fondatrice di Man Repeller, che troviamo tutta imbacuccata con una stola di volp, jeans e calzettoni pesanti, però senza rinunciare ad un sandalo aperto addirittura animalier.

Anche per le vie di New York c'è chi non può rinunciare al trend del momento: il sandalo lace-up, che è pur sempre un sandalo ma inganna l'occhio con un effetto “cage”, ovviamente portati a contrasto con una bella pelliccia calda.



