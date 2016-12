Lo stile urban chic per i giorni di freddo

TUTTO NERO - Quando davvero non avete fantasia, optate per un look total black, che intanto potrà mascherare la vostra svogliatezza nel vestirvi e poi, si sa, con il nero non si sbaglia mai. Scegliete leggings neri, sotto i quali potete mettere anche i vostri collant misto cashmere, se proprio fa freddo, e abbinateli ad un maxi pull a dolcevita, effetto abito. Scegliete dei tronchetti con un po' di tacco, meglio se largo e comodo, sotto i quali infilare delle belle calze pesanti che (ovviamente) non si dovranno vedere. Con una eco pelliccia o un cappotto maxi e una pochette il risultato sarà sicuramente caldo e super fashion.



MAGLIE E MAGLIONI - A proposito di maxi-pull, ce ne sono vari disponibili sul mercato fashion che sono caddi quanto un cappotto e che potete indossare senza infagottarvi, meglio però se con un leggings di pelle, che sfina almeno una parte della figura.



CAPPOTTI E PIUMINI - Se invece amate gli skinny jeans e i volumi non troppo vistosi, per fare a meno di un piumino voluminoso, sostituitelo con una mantella calda sopra il vostro giubbino in pelle, oppure prendete una maxi sciarpa ed avvolgetevi fino a coprire le spalle: il risultato sarà caldissimo. In caso di pioggia o neve, un bel cappello a tesa larga proteggerà i vostri capelli e darà un tocco in più al look. Per quelle che invece prediligono il casual ma non vogliono cadere nella routine del piumino, la soluzione è un parka caldo con un grande collo di pelliccia. Alcune versioni sono dotate anche di fodera di pelo, per le più freddolose. Con un maglione, un paio di jeans e caldi stivali, potrete affrontare anche le temperature più basse.



ACCESSORI - Per le fashion victim più estreme, invece, c'è un'altra efficace soluzione: grazie al cielo la moda ha sdoganato anche per quest'anno i calzettoni sotto le scarpe aperte, da indossare con gonne a 3/4 e grossi maglioni e dettagli di pelliccia, tipo un caldo collo di volpe.



COLORI - In questo freddo inverno ci piacciono anche i forti contrasti tra un look total black e il cappotto color pastello, che da sempre un tocco chic e meno cupo nelle grigie giornate invernali. Se amate le tinte chiare e non volete rinunciarvi, la divisa d'ordinanza per mantenersi calde è il pantalone bianco abbinato ad un maglione a trecce larghe tono su tono. Il bianco si abbina perfettamente ad un calo cappotto in cashmere color cammello e ad accessori color nocciola.



PIEDI AL CALDO - La moda però ha anche sdoganato le sneakers da allenamento come scarpe per tutti i giorni. Le trainers sono infatti una valida, calda e comoda alternativa a stivali e quant'altro, senza contare che si mescolano bene con un look skinny jeans e cappotto destrutturato. Quando invece l'occasione richiede i tacchi alti ed un abbigliamento elegante, niente paura: scegliete le calze super coprenti da indossare con il vostro stiletto preferito (che grazie alle calze sarà ancora più comodo) e scegliete un cappottino avvitato, sotto il quale nascondere un delizioso abitino a maniche lunghe e possibilmente in lana o tessuti caldi. Niente vi fermerà.



