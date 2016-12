Moda vintage,tutto il bello dello stile retrò

- La bigiotteria vintage di CHANEL: nei mercatini e nelle fiere vintage sono tra i più cercati, i pezzi di bigiotteria d’antan della maison francese. Coco per scelta scelse la bigiotteria, perché doveva essere un vezzo. Collane, spille, orecchini e bracciali vintage possono completare il tuo look con uno stile bold e la classe innata di mademoiselle Coco.



- La giacca vintage: se state cercando un pezzo davvero importante per i vostri look, la giacca Chanel non può assolutamente mancare dentro il vostro armadio. Sono fatte oggi ancora come allora, con lo stesso stile alto-borghese, ma stanno sorprendentemente bene anche con un paio di jeans.



- La borsa di Cartier: con il tipico rosso mattone inconfondibile marchio della casa di gioielleria, le borse di Cartier hanno quel tocco classico e mai passato, che immediatamente riconoscibile ha la classe che le borse di oggi non hanno.



- La borsa Chanel: è la più desiderata, che sia vintage o meno, la matelassé ha quel suo fascino eterno che va con tutto, anche con la tuta per uscire a fare la spesa. Non c’è niente di più perfetto per un tocco vintage.



- La camicia di Valentino: quelle in chiffon di seta, con fiocco al collo e le maniche a sbuffo, vere e proprie meraviglie create dal più amato stilista italiano. Abbinate ad una gonna o un pantalone, mai come quest’anno sono attualissime.



- La borsa Roberta Di Camerino: è un vero e proprio must-have per gli appassionati. La classica Bagonghi in velluto multicolore è un gioiellino del vintage. Se ne trovate una non fatevela scappare!



- La Gucci Monogram: mai come quest’anno sono tornati i loghi. E logo vintage non può che essere Gucci. Che sia una tracollina o la classica e intramontabile Jackie 'O, se ne avete una non potete sbagliare.



- Il foulard di Hermes: simbolo di leggerezza ed eterna bellezza, ogni anno Hermes crea una collezione a tema dei suoi amatissimi foulard. Quelli vintage sono pezzi rarissimi e se riuscite a trovarne uno, usatelo con cura ma usatelo! Da indossare tra i capelli, annodato sulla borsa, o al collo classico.



- Gli occhiali Yves Saint Laurent: le forme piccole e da gatto delle sue montature in acetato hanno fatto la storia. Gli occhiali vintage di YSL si trovano anche a buoni prezzi, perciò non fatevi sfuggire l'occasione.



- La pelliccia Vintage: meglio se rubata dall'armadio della mamma o della nonna, più è ingombrante più è di moda in questo inverno che sta per arrivare.



- La bigiotteria Vintage YSL: per chi non lo sapesse, Monsieur Saint Laurent faceva produrre la bigiotteria nelle botteghe artigiane parigine, per mantenere un sapore unico ed inimitabile. Il loro stile è vistoso, perfetto da abbinare ad un look minimal.



- La giacca Moschino: tutt'altro che minimal sono le giacche vintage di Moschino, veri e propri esercizi di creatività. Moschino ha rivoluzionato il modo di fare la moda e un suo pezzo ha sempre e comunque qualcosa da raccontare.



Per il vostro shopping vintage visitate www.privategriffe.com