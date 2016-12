Moda: vesti rock, ma senza eccessi

Quando pensiamo al rock ci vengono subito in mente la pelle , le borchie , gli anfibi , il nero e tanto trucco . Ma come si fa ad avere uno stile rock senza sembrare di fatto una metallara? La moda di questi tempi ha rivalutato tantissimo l'influenza rock, soprattutto con la nuova generazione di stilisti come Hedi Slimane, Philipp Plein, Riccardo Tisci, che rivisitano marchi storici della moda in una chiave grunge. Però non basta il nero per fare rock e non sono necessarie le borchie, che certe volte risultano davvero too much. Il nuovo rock prende ispirazione dagli anni '70 , mixando le pellicce vistose (meglio se faux-fur) con il glitter, il chiodo di pelle, la minigonna.

Il pantalone nero, in tutte le sue versioni, rimane il pezzo forte, insieme a top intrecciati con scollature profondissime.



Anche la pelle con le zip, in stile biker, rientra nel rock non troppo aggressivo, sempre che sia saggiamente abbinata a qualcosa che smorzi il tono.



Gli stivaletti, non più i biker, sono il nuovo anfibio, da portare con pantaloni skinny e maglie distressed.



Per un look rock ma semplice, la quantità di skinny jeans con il famoso "taglio sul ginocchio", da portare con t-shirt bianca e chiodo di pelle, è infinita.



Volete il non-plus-ultra? Fate come Kate Moss: pantalone di pelle, borsa nera, maglia a righe e pelliccia nera. Ovviamente la divina Kate può permettersi tutto questo senza il minimo sforzo, e anche se sembrasse una metallara importerebbe davvero poco a chiunque.



Gigi Hadid riesce invece a portare con disinvoltura anche il chiodo di pelle borchiato più aggressivo. Provatelo, ma a vostro rischio e pericolo.



Preferite gli abiti? Quelli pencil super aderenti, con le sneakers e il giubbotto di pelle sono il vero must per un look rock e chic.



