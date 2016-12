Sposa 2016: tutti i trend per l’abito con cui dire sì

07:00 - E’ di nuovo quel periodo dell’anno in cui tutte stanno progettando il loro matrimonio (vale anche sognarlo). Ma quando dici matrimonio ad una donna dici una sola parola: abito da sposa. E ogni anno il trend e i gusti delle spose cambiano! Quello che indosserai nel giorno più bello della tua vita è la vera cosa che conta e anche quella che mette ansia più della scelta dei fiori, del menù, della lista degli invitati.

Anche se lo stile sposa ha degli standard ben precisi - cioè bianco, sontuoso, non troppo scoperto - la moda (grazie al cielo) trova sempre il modo di influenzare il mondo delle sartorie da cerimonia, che vogliono stare al passo coi tempi e con i gusti delle loro clienti. Quali saranno i trend per quest’anno? Finalmente sembra che sia stata accantonata l’idea della sposa “bicolore”, con abiti decorati con dettagli a contrasto.

Sembra però anche che il bianco puro non sia più una scelta scontata: entrano a gran voce anche i colori pastello come il rosa, l’azzurrino o le varianti più scure dell’avorio, dell’oro e dell’argento.



La sposa in stile principessa, con ampie gonne e corpetti importanti è sempre un must, da rivisitare con cascate di pietre come fossero gocce di pioggia preziosa sul velo e su tutto l’abito.



Il pizzo resta intramontabile, ma sembra si addica più alle linee sirena. Spesso viene sostituito con lavorazioni floreali. Sempre di più vanno le trasparenze sul corpetto, sul quale vengono applicate lavorazioni effetto tatuaggio.



Sono tanti i modelli di sposa romantica e bucolica, con abiti semplici e che ricordano le ninfe dei fiori. Meno tradizionali sono gli abiti proposti in stile “Cleopatra” o dea greca. Ma ancora meno tradizionale è la sposa vista su alcune passerelle: l’ispirazione arriva dalle tribù masai o da etnie lontane, ma non mancano modelli gipsy per tutte coloro che non vogliono sentirsi imprigionate in un abito.



Modelli semplici e regali si affiancano alle spose “Haute Couture”, che hanno un tocco di Parigi nei materiali e nella costruzione dei corpetti e delle gonne.

Per le spose modaiole, si va dal minimal con cut-out all’abito a “due pezzi”, effetto gonna e crop top.



Qualunque sia la vostra scelta, l'importante è che l'abito vi faccia sentire una principessa.