Moda: vestirsi come una parigina

Se ci sono delle donne al mondo capaci di far sembrare chic involontariamente anche un paio di jeans strappati e una t-shirt, quelle sono le parigine . Sembra quasi una dote di natura, un cromosoma che scorre nel sangue di queste donne profumate Chanel N° 5. Volteggiano per le strade della capitale francese nei loro vestitini svolazzanti, senza troppo trucco né grandi pretese in fatto di acconciature, ma ugualmente ci sembrano delle visione angeliche. Se vi piace il loro stile e volete copiare qualche look, noi abbiamo pensato a voi e abbiamo selezionato tutto quello che non può mancare nell' armadio di una perfetta parigina .

- Trench coat, ballerine e borsa Chanel: sono la triade perfetta. Le donne di Parigi indossano le ballerine con la grazie delle migliori etoile, sempre accompagnate da una borsa francese, meglio se Chanel. Il trench coat è il tocco svolazzante che completa l'outfit.



- Tagli maschili e tessuti a contrasto: se c'è una cosa di cui le parigine non hanno paura è di indossare tagli e accessori maschili, sperimentare colori e tessuti a contrasto, ma soprattutto andare a passeggio con capelli “appena uscita dal letto”.



- Il cappello alla francese: quando pensiamo alla Francia la nostra mente corre subito a pittori e artisti con in testa cappellini bombati. Ebbene, nonostante siano passati di moda dalla belle epoque, loro li indossano orgogliosi, come se fossero parte della divisa della francese perfetta. Meglio se abbinato ad una camicia con il fiocco al collo e pantaloni maschili.



- La maglia a barchetta: un taglio non amato dal resto del mondo, ma a Parigi sembra incredibilmente cool, anche quando abbinato ad una camicia per un look da ufficio.



- Idettagli romantici: come le scarpe con fiocchi e pon pon, abbinati a gonne voluminose e fiabesche, ma con un tocco di rock.



- La maglia a righe “marinara”: che a pensarci bene ricorda anche un po' i gondolieri di Venezia, ma è amatissima dalle donne di Francia.



- Un tocco di rosso: il rosso è passione e romanticismo e se è vero che Parigi è la città dell'amore, potete ben immaginare come un tocco di questo colore non possa mai mancare.



- Attenzione agli accessori: follemente amati, come i guanti, le spille, i foulard e i gioielli vistosi, che non possono mai mancare.



