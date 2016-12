Jeans: il bello dei modelli sfrangiati

Se pensavate che non saremmo mai più arrivati a tanto in fatto di moda, vi sbagliavate di grosso. I frayed jeans , o jeans sfrangia ti, sono tornati direttamente dagli anni '90, quando, nel pieno dei miei anni di scuole medie, accecata dalla bellezza di Britney Spears e del suo allora fidanzato Justin Timberlake, vedevo il total look in denim con le frange come il non plus ultra della moda. Poi i tempi sono cambiati, Justin ha lasciato Britney, lei si è rasata i capelli e all'improvviso, con gli anni 2000 cavalcanti, tutto questo mi è sembrato davvero ridicolo, una di quelle cose come le foto che nascondi in fondo al cassetto ripetendo tra te e te "meno male che sono cambiata! Ma come facevo a vestirmi così?".

Allora, adesso io ancora non sono convintissima di questo trend che all'improvviso mi si è ripresentato sotto il naso, però a guardare bene, non sembra poi così male.

Certo, magari non è il caso di esagerare come fanno le fashion blogger, con abbinamenti improbabili e vagamente troppo cool, pantaloni a gamba larga sfrangiati e ballerine con tacchetto di Chanel, per esempio.



Gli skinny jeans, con un filo di sfrangiatura al fondo, portati con una bella ballerina intrecciata o un sandalo alto non mi dispiacciono affatto.

Anche la bluse e le camicette in denim con la bordatura di frange, che per qualche motivo mi ricorda Daisy Duke di Hazzard, forse la terrò in considerazione. Stesso discorso per degli shorts di jeans o delle mini, che sono improvvisamente tornate per questa estate.



E voi cosa ne pensate? Nel frattempo fate un giro su www.privategriffe.com per una full immersion di denim!