Astrologia: Il significato dei glifi zodiacali

Leggendo il nostro Oroscopo sui giornali o sul web, ci è sicuramente capitato di vedere dei piccoli simboli che vengono abbinati a ciascun Segno Zodiacale. Questi simboli vengono chiamati “ glifi ” (dal greco glýphō = incidere) e ognuno di loro ha un significato ben preciso, che ci permette di scoprire qualcosa in più sulla natura del Segno Zodiacale a cui esso è abbinato. Lasciamoci affascinare dallo studio e dall’analisi di questi simboli così misteriosi e impariamo a riconoscerli!

ARIETE - Il glifo dell’ariete si traccia in un solo colpo e raffigura proprio le corna stilizzate di un ariete (l’animale). Potrebbe anche ricordare un simbolo fallico oppure una A rovesciata.

TORO - Nella sua semplicità, il Toro ha come glifo la testa cornuta di un bue. Il cerchio ben definito sorregge le corna che formano una coppa, pronta a ricevere i doni del divino.

GEMELLI - Il Gemelli è famoso per essere un Segno doppio e infatti, nel suo glifo, sono rappresentate due linee parallele in verticale, unite da due linee parallele (un po’ ricurve) in orizzontale.