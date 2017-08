Oroscopo: sei un tipo solitario o da coppia?

ARIETE - Se sei single: Non soffri la solitudine perché, anche quando sei single, ti piace circondarti di amici con cui trascorrere il tuo tempo. Tuttavia non ti piace stare con le mani in mano e sei costantemente a caccia di qualcuno che possa farti provare nuove emozioni!

Se sei in coppia: Cerchi sempre di proporre qualcosa di divertente da fare insieme al partner, facendo così crescere velocemente la vostra complicità anche fuori dalla camera da letto. Soltanto condividendo i tuoi hobby riesci a non annoiarti e a vivere con passione!



TORO - Se sei single: Vorresti una persona al tuo fianco in grado di darti sicurezze e non solo economiche. Per te è molto importante anche il sesso e non ami la promiscuità, perciò hai bisogno di un partner fisso. Talvolta cerchi di colmare le carenze affettive col cibo.

Se sei in coppia: Fai il possibile per accontentare il partner e soddisfare ogni sua voglia. In te è sempre possibile trovare un punto di riferimento stabile e presente. Sei una persona molto comprensiva ma, di contro, la tua gelosia e possessività possono far paura!



GEMELLI - Se sei single: Il tuo hobby preferito è quello di portare scompiglio nelle coppie altrui. Non importa se qualcuno è già impegnato: se hai deciso di flirtarci, lo farai senza pensare ad eventuali conseguenze. Stai bene da single ma, senti anche tu che ti manca qualcosa?

Se sei in coppia: In coppia riesci finalmente a trovare quel punto fermo che non sei mai riuscita a trovare in te stessa. Riesci a sorprendere il partner inventandoti ogni giorno qualcosa di nuovo. L’affidabilità però è una mèta molto lontana da raggiungere per te.



CANCRO - Se sei single: Tutti sanno se sei single perché, se accade, ti lamenti in continuazione con chiunque di non aver trovato ancora il partner giusto, con la speranza che ti presentino qualcuno. Piangi pensando ai tuoi ex e ti domandi come mai tutte siano fidanzate tranne te.

Se sei in coppia: Il tuo obiettivo principale è quello di sposarti e metter su famiglia. Perciò tormenterai il partner finché non soddisferà questo tuo desiderio. Concedi molte attenzioni e molte premure in coppia, ma sei anche molto esigente e non ne lasci passare una!



LEONE - Se sei single: Non riesci a capire come mai tu sia ancora single ma, tutto sommato, ti piace il fatto di poter attirare le attenzioni di chiunque su di te senza le scenate di gelosia del partner. Non lo vuoi dare a vedere, ma in fondo speri di fidanzarti al più presto.

Se sei in coppia: Metti in mostra il partner, come se fosse uno dei tanti accessori preziosi. Hai bisogno di sentirti dire che state bene insieme e che formate una bellissima coppia. E, nella maggior parte dei casi, è pure vero. Il tuo Ego però si sente in trappola!



VERGINE - Se sei single: Tu dici che per te essere single è una scelta perché non vuoi qualcuno che ti stressi o che porti scompiglio all’ordine della tua vita. Ma sarà veramente così? O forse, più semplicemente, hai paura di esporti sentimentalmente con qualcuno? Chissà!

Se sei in coppia: La dolcezza non è sicuramente una delle tue caratteristiche. Tendi ad essere molto severa e puntigliosa col partner. Gli fai pesare ogni cosa che fa. Riesci a rilassarti soltanto se trovi qualcuno in grado di travolgerti dal punto di vista sessuale.



BILANCIA - Se sei single: Anche se sei single, sei piena di corteggiatori in fila per uscire con te. Qual è il problema allora? Che non riesci a scegliere. E mentre lasci passare il tempo, la persona giusta potrebbe andar via. Non basta la bellezza per essere felici in amore.

Se sei in coppia: Sei nata per vivere in coppia. Hai bisogno di qualcuno con cui condividere le tue gioie e i tuoi dolori, ma soprattutto le responsabilità che ti fanno tanto paura. Provare dei sentimenti forti per te non è fondamentale per raggiungere l’equilibrio.



SCORPIONE - Se sei single: Puoi accettare il fatto di essere single, ma non puoi accettare di passare tanto tempo senza far sesso. La castità non fa per te. Se proprio non trovi nessuno, sicuramente qualcuno dei tuoi ex è disponibile a trascorrere una notte di passione con te.

Se sei in coppia: Ti piacciono i rapporti simbiotici. Se avessi voluto fare qualcosa senza il partner, non ti saresti fidanzata. Tieni monitorata ogni azione del partner, sia nei social network che dal vivo. Vuoi sapere tutto quello che pensa e tutto quello che fa.



SAGITTARIO - Se sei single: Hai talmente tanti interessi che non ti pesa tanto essere single. Anzi, ti dà la possibilità di organizzare viaggi e avventure senza doverti accordare con nessuno. E poi non sei sicura che avere amanti sparsi per il mondo significhi davvero essere single.

Se sei in coppia: In coppia tieni a freno la tua gelosia per un unico e semplice motivo: non sei disposta a rinunciare alle uscite da sola con le tue amiche. Per il resto sei una fidanzata presente, passionale e affettuosa. Quando c’è da litigare però, si salvi chi può!



CAPRICORNO - Se sei single: Per te fare la vita da eremita è abbastanza naturale. Sei abituata a sapertela cavare da sola nelle varie circostanze della vita. Inoltre sei terrorizzata dal pensiero che qualcuno possa scombussolare le tue amatissime abitudini. E se fosse piacevole?

Se sei in coppia: Se qualcuno è riuscito a fidanzarsi con te, significa che ha superato diverse prove. In coppia diventi insospettabilmente dolce e affettuosa. La tua testardaggine invece non si placa nemmeno di fronte al partner più paziente e diplomatico del mondo.



ACQUARIO - Se sei single: La vita da single ti offre tutta quella libertà e quell’indipendenza che vai cercando. Hai una vita sociale molto intensa e non hai bisogno di qualcuno che colmi i tuoi vuoti. Se ci pensi bene però, dire che sei single ti piace molto più che esserlo!

Se sei in coppia: Anche se sei in coppia, è difficile per te ufficializzare un legame. Le definizioni di “fidanzata” o “moglie” non ti interessano (o almeno, così dici). La tua missione è quella di riuscire a dare al partner la stessa libertà che desideri per te stessa.



PESCI - Se sei single: Pur essendo single, riesci ad impelagarti in situazioni talmente complicate che persino le tue amiche fanno fatica a darti consigli. A te non piace la vita single, la trovi triste e a volte un po’ noiosa. E poi è un peccato non averti come fidanzata!

Se sei in coppia: Non è facile catturarti, ma con le giuste strategie cadi facilmente nella rete di chi ti desidera. Nonostante le continue polemiche e lamentele in coppia, alla fine tendi a fare quello che desidera il partner. Anche tu sei felice se lo vedi felice.